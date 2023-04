El vial de Caaveiro, en las Fragas do Eume: la carretera que no es de nadie

César Toimil

Esta Semana Santa, quienes se acerquen al monasterio de Caaveiro desde Pontedeume tienen que hacerlo a pie o en bicicleta. La Consellería de Medio Ambiente cortó la carretera que va al cenobio desde Ombre, a la altura del centro de interpretación de las Fragas do Eume, desde el 1 de abril. Y la Diputación tenía previsto contratar un servicio de buses, como cada Semana Santa y cada verano, pero la empresa se negó porque no podía garantizar la seguridad debido al estado del vial. Son casi ocho kilómetros de carretera, por el municipio de Monfero, plagados de socavones, que la hacen casi intransitable. «Es molesto hasta para ir andando y los puentes están cerrados y no se puede pasar al otro lado», protestan los senderistas. ¿Por qué no se repara? El último rebacheo lo acometió Medio Ambiente en 2019, pero ahora la consellería dice que «non é de titularidade autonómica», puesto que no tiene documentación que lo acredite, y que la Diputación suspendió la reunión prevista por este tema.

La Administración provincial confirma que canceló la cita que había convocado pero que la retomará en breve. Bernardo Fernández, alcalde eumés y diputado socialista, se pregunta si «la Xunta ha prevaricado todos estos años, invirtiendo dinero en un vial que no es suyo». Señala que se abrió para «que fuera Franco a pescar» y que pasó del antiguo Icona a la Xunta, de forma automática.