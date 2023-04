Pontón critica que PP y PSOE no defiendan en Madrid la transferencia de la AP-9

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en Bueu. Ramón Leiro

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprochó este miércoles a PP y PSOE que «non defendan en Madrid o que aceptan en Galiza», en relación al proceso de transferencia de la titularidad de la autopista AP-9. Durante una visita a Bueu, avanzó que los nacionalistas volverán a llevar al Parlamento una iniciativa para defender la ley de propuesta de transferencia de la AP-9 «tal e como se aprobou por unanimidade no seu momento».

La líder del Bloque resaltó que «a única boa nova en torno á AP-9 nestes anos foi a rebaixa histórica conseguida polo BNG», como consecuencia del apoyo de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, a la investidura del presidente Pedro Sánchez. Pontón recordó que envió una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para analizar la tramitación de la transferencia de la autopista, si bien este remitió el debate al Parlamento, argumentando que fue allí donde se aprobó esa petición por unanimidad. «Rueda non está disposto a dialogar sobre esta cuestión coa líder da oposición», lamentó, apuntando que esto demuestra «o interese que existe no PP e no PSOE para facer naufragar en Madrid esta proposta, votando en Galiza unha cousa e en Madrid outra distinta», indicó.

El PP limita al Parlamento la reunión con BNG y PSdeG para analizar la tramitación del traspaso de la AP-9 La Voz

«Mentres Rueda amosa a súa incapacidade para defender os intereses de Galiza, Audasa está tendo uns beneficios históricos», continuó Pontón. A ello ha sumado que en este momento está investigándose en Europa si las ampliaciones que hicieron el PP y el PSOE en su momento «foron legais». La portavoz nacional del Bloque subrayó que Galicia lleva catorce años sin recibir una sola transferencia por iniciativa de la Xunta.