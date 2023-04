Formoso acusa al PP de estar «moi nervioso» y con un Feijoo «desnortado»

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. Sandra Alonso

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, reiteró este miércoles lo «reforzado» que ha salido su partido con los «últimos movementos»: el nombramiento de José Miñones como ministro de Sanidad y el de José Ramón Gómez Besteiro como su sucesor en la Delegación del Gobierno. «Galicia gaña moito peso no Goberno de España», indicó en una rueda de prensa celebrada en la sede de los socialistas gallegos, señalando que hay tres ministros nacidos en la comunidad llevando las «áreas máis importantes», destacó incluyendo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, miembro de Unidas Podemos y futura candidata en las generales con Sumar.

«Temos emprego, economía e sanidade, esta última é unha das bandeiras da política socialista e un dos temas que máis preocupan a cidadanía», subrayó sobre la entrada del único miembro del PSdeG en el Consejo de Ministros. En cuanto a la rehabilitación política de Besteiro, como indicó en anteriores ocasiones, «faise xustiza despois de moito tempo». Formoso pasó entonces a analizar a un Partido Popular al que observa «moi nervioso», «incluso desnortado» tras los «movementos» de su presidente, Alberto Núñez Feijoo, que «deixa moito que desexar».

Apuntó que ese «desnorte» incluso afecta a su partido a nivel europeo, después de que el expresidente gallego criticase en Bruselas el acuerdo del Gobierno sobre las pensiones. Elogió así este modelo, que permitirá subir las prestaciones en Galicia en 239 euros de media, un incremento que supera el 20 %. «Non entendemos o voto en contra do PP nin o dun partido de esquerdas como o BNG. Deberán responder ante a historia por que o fixo», advirtió. Regresó de nuevo al PP para denunciar que Feijoo prestase «máis atención a una telepredicadora [tras contar con una pastora evangélica en un mitin reciente] que a unha pensionista galega».

El líder del PSdeG insistió en sus críticas a los populares, en esta caso tras la denuncia presentada por el PP contra el Gobierno local de Santiago. Remarcó que los socialistas, a diferencia de los populares, no se dedican a «embarrar a política xudicialmente». Formoso reprochó que el candidato del PP en la ciudad, Borja Verea, acuda a «este tipo de estratexias ante unha mala perspectiva electoral», acusándole de intentar «gañar nos tribunais o que non é quen de facer nas rúas». «Que Verea non teña capacidade de liderado non é culpa de Santiago. É culpa do PP por non saber escoller ben aos seus candidatos», zanjó.