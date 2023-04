El Camino no se cansa de batir récords: crece un 32 % el número de peregrinos que llegaron a Santiago de enero a marzo

Peregrinos llegando este miércoles a la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ

Llegar a Santiago el Domingo de Resurrección. Esa es la meta de muchos de los peregrinos que se han echado al Camino, o a sus últimas etapas, durante esta Semana Santa. Temperaturas más suaves, menos aglomeraciones, un paisaje en plena eclosión primaveral, un ambiente especialmente espiritual, iglesias con horarios de apertura más amplios y procesiones en toda la ruta son algunas de las ventajas de marchar siguiendo las flechas amarillas durante estos días de vacaciones. «Creemos que se van a superar las cifras del año pasado y alcanzar las 1.000 compostelas diarias», aseguran fuentes de la Oficina del Peregrino. Sus datos pronostican este crecimiento, ya que entre enero y marzo llegaron a Santiago 16.380 peregrinos, lo que supone un 32,6 % más que en el mismo período de 2022, que fue Año Santo, y batió todos los récords de afluencia de la historia del Xacobeo.

«Esta Semana Santa está llegando un poco más de gente que el año pasado. El miércoles, jueves y viernes son los días más fuertes, con más ocupación, porque los peregrinos quieren llegar a Santiago el Domingo de Pascua», asegura María José, una de las encargadas del albergue de la Xunta en Melide con capacidad para 138 personas. «Hay muchos españoles y la mayoría son jóvenes, de entre 20 y 30 años», explica la responsable de este hospedaje público. Según los datos recogidos por la Oficina del Peregrino, la proporción de nacionales (50,4 %) y extranjeros (49,6 %) fue muy similar en el primer trimestre del año. Entre los primeros, los más numerosos fueron los madrileños (22,9 %) y andaluces (21,3 %), seguidos por valencianos, gallegos y castellanoleoneses. Entre los segundos, lideraron el ránking los alemanes (6,9 %) y portugueses (6,3 %), por delante de estadounidenses, italianos y coreanos.

La leridana Dània Perpiñà, de 23 años, peregrina en solitario a Compostela, a donde espera llegar el Jueves Santo. «Hoy ha sido una jornada dura porque he hecho 30 kilómetros. Hago el Camino para desconectar y hacer deporte», reconoce esta estudiante y profesora de Matemáticas desde el albergue de la Xunta en Arzúa. Allí, el martes a mediodía, la ocupación aún era «flojita», según la encargada, que ya había entregado plazas a una veintena de peregrinos procedentes de Madrid, Lleida, Estados Unidos y Barcelona. «Cuando llegue a Santiago, me gustaría aprovechar y ver alguna procesión, aunque no sé si me dará tiempo porque tengo que regresar a mi pueblo ese mismo día en tren», añade Perpiñà, rodeada de jóvenes con los que va coincidiendo en todas las etapas.

La mayoría de los que hicieron el Camino entre enero y marzo, un 41,6 %, tienen entre 18 y 45 años, un porcentaje superior a los peregrinos con edades comprendidas entre los 45 y 65 años (30,3 %), a los menores de 18 (21,9 %) y a los mayores de 65 (6 %). La diferencia entre hombres (52,2 %) y mujeres (47,7 %) es insignificante. «Estoy peregrinando sola, pero no he tenido ningún problema por ser mujer y la gente me ayuda mucho», confiesa Perpiñà.

El delegado episcopal de Peregrinaciones y para el Camino de Santiago en Ourense, Óscar Martínez Caamaño, afirma que peregrinar en Semana Santa tiene un valor añadido. «Durante estos días hay más espiritualidad; son unas fechas para hacer el Camino con más silencio, los templos tienen horarios más amplios y las celebraciones religiosas están más presentes», señala este sacerdote. «Considero que siempre que se peregrina religiosamente se tiene una meta, que es adelantarse a ese cielo; y llegar a Santiago es llegar al Pórtico da Gloria», añade. De hecho, tan sólo el 21,3 % de los que peregrinaron entre enero y marzo lo hicieron por motivos no religiosos. Los demás o reconocieron una motivación exclusivamente religiosa (30,7 %) o religiosa y de otra índole (47,9 %).

A pie desde Sarria, el Camino gallego

Casi todos los que cogieron la mochila en el primer trimestre de 2023, un 97,2 %, la cargaron a pie y sólo un 2,7 % lo hicieron en bicicleta. El Camino Francés sigue siendo el rey de las rutas jacobeas, ya que fue el elegido por más de la mitad de los peregrinos entre enero y marzo. Le siguen en afluencia el Camino Portugués (23 %), el Portugués por la costa (8 %), el Inglés (4,8 %) y la Vía de la Plata (2,8 %).

La falta de tiempo ha convertido a Sarria (37,8 %) en el lugar donde más gente inicia el Camino. Además, esta localidad lucense está a 116 kilómetros de Santiago, una distancia asumible en cinco o siete días de vacaciones y que supera el centenar de kilómetros exigidos para conseguir la compostela. Tras Sarria, son Oporto, Tui y Ferrol los puntos de partida favoritos. El mítico Sant Jean Pied de Port, inicio del Camino Francés, y a 773 kilómetros de la Catedral, solo fue elegido por el 3,7 % de los que se lanzaron en el primer trimestre a esta aventura milenaria.