El uso del tren en la red ferroviaria gallega se dispara un 95 % pese a los retrasos crónicos

Un tren de alta velocidad, de los que cubren la línea entre A Coruña y Vigo, haciendo su parada en Santiago. XOAN A. SOLER

El tren está viviendo una edad de oro en Galicia y en buena parte del país gracias al uso masivo de los abonos gratuitos, que estarán en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Durante los dos primeros meses del año, el uso de los trenes de media distancia, Avant y cercanías de ancho métrico (la conexión entre Ferrol y Ortigueira) ha crecido un 94,7 % en número de viajeros, gracias a los 473.000 nuevos desplazamientos registrados, que han permitido situar la cifra total muy cerca del millón de usuarios en solo sesenta días. Esto supone un crecimiento muy superior a la media española, que se sitúa en torno al 36 %.

El balance a final del año puede resultar histórico en el uso del ferrocarril en la comunidad, en especial por el tirón del eje atlántico de altas prestaciones y la conexión en Avant entre Ourense, Santiago y A Coruña. Así, solo en media distancia, el número de pasajeros ha crecido un 86 %, con un total de 744.567 viajes, la mayoría de ellos en la conexión A Coruña-Vigo, que al cierre del balance anual podría superar holgadamente los cuatro millones de viajeros, una cifra que rompe todos los registros, situándola en los puestos de cabeza de este tipo de líneas en España. Pero la que más ha crecido, con un 131 %, es la conexión de alta velocidad Ourense-Santiago-A Coruña, que, a pesar de ser un servicio Avant -que solo tendría un descuento del 50 %-, se incluyó entre los trayectos gratuitos para integrarlo mejor en el eje atlántico y evitar anacronismos. En enero y febrero utilizaron esta conexión 226.10 viajeros.

Estos crecimientos contrastan con los resultados del polo de cercanías de ancho métrico que conecta Ferrol con las localidades cercanas hasta Ortigueira. La falta de fiabilidad de este servicio en los últimos años y su diseño de frecuencias poco adaptadas a la vida cotidiana de los usuarios ha hecho que solo creciera un 2 %. Precisamente, la línea Ferrol-Ribadeo permanecerá cerrada a la circulación de trenes entre el 10 y el 30 de abril, período en el que se activará un plan especial de transporte alternativo para sus usuarios. Se trata de poner en marcha los nuevos sistemas de seguridad que permitirán eliminar el sistema de bloqueo telefónico. También se habilitará una nueva configuración de vías en las principales estaciones.

La Xunta propuso recientemente crear polos de cercanías en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo, pero esta reclamación, repetida legislatura a legislatura, nunca ha tenido eco en el Ministerio de Transportes que, por otra parte, ha puesto en marcha recientemente modelos ferroviarios de proximidad en Córdoba y Murcia.

La notable afluencia de nuevos viajeros atraídos por la gratuidad de los abonos -cerca de 66.000 títulos en Galicia- servirá para que, cuando termine la bonificación, exista un importante contingente de nuevos usuarios fidelizados que sigan utilizando el ferrocarril como medio de transporte cotidiano para sus obligaciones laborales o académicas, en detrimento del vehículo privado o del autobús. Pero será necesario mejorar la fiabilidad de los servicios y acabar con los retrasos cronificados, que ahora no solo se dan en las relaciones de media distancia del eje atlántico, sino también en los viajes de larga distancia, más en los Alvia que en los AVE que parten o llegan a la estación de Ourense. Mientras que en las conexiones con destinos fuera de Galicia los retrasos están más relacionados con incidencias puntuales, en el eje atlántico no hay día que no haya frecuencias que acumulan retrasos medios que oscilan entre los diez y los veinte minutos, una cuestión que colectivos como la Asociación de Usuarios de Media Distancia o Perder o tren llevan meses denunciando.

En algunos casos, como en las conexiones del sur de Galicia, Renfe ha diseñado planes de puntualidad. Pero las mejoras serán lentas, pues dependen de factores que no pueden normalizarse a corto plazo. Lo reconoció recientemente en el Congreso María José Rallo del Olmo, secretaria general de Transportes y Movilidad, que admitió que existen problemas de fiabilidad en la red gallega, que atribuyó a la falta de personal (especialmente de maquinistas), el estado de la infraestructura o un material rodante escaso y envejecido que tardará en ser renovado por los ritmos de fabricación y homologación. Sin embargo, la responsable del Ministerio de Transportes aseguró todos estos problemas se deben a la «inacción en legislaturas anteriores». Buena parte de estos retrasos, no obstante, pasan por solventar los problemas de infraestructura, que han forzado varias limitaciones temporales de velocidad en el eje atlántico que hacen muy difícil que se cumplan los tiempos comprometidos.