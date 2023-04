¿Por qué no estaba el líder de Podemos Galicia en el acto de Sumar?

Víctor Lerena | EFE

Los primeros miembros destacados de Podemos en romper con la disciplina marcada por la dirección estatal fueron los gallegos Borja San Ramón y Antón Gómez-Reino, coordinador de la formación morada en Galicia y su predecesor en el cargo, respectivamente. El fin de semana anterior al lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz a la Moncloa con Sumar, ambos comunicaron al comité ciudadano autonómico que apoyarían a la vicepresidenta segunda en el multitudinario acto que organizó este domingo en Madrid. Fuentes de la dirección gallega consultadas apuntaron entonces que no hubo ningún tipo de respuesta disuasoria desde la ejecutiva de Podemos, si bien los críticos en la comunidad advirtieron días después del riesgo de «fractura» y la «deslealtad inadmisible» que supondría acudir al encuentro. La decisión del líder de Podemos Galicia y el diputado en el Congreso abrió una espita en la formación, y al poco tiempo se unió la coordinadora en Navarra, Begoña Alfaro.

En el pabellón de Magariños sí estuvo Alfaro, a quien la ministra de Trabajo agradeció su presencia desde el atril. También Gómez-Reino, justo en la butaca central de las situadas frente a ella, detrás del secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. No así Borja San Ramón. El coordinador gallego guarda desde entonces silencio por su ausencia, participando este lunes en el comité electoral de la formación, aún en Madrid, y no expondrá las razones del repentino cambio de decisión hasta un acto que celebrará este martes en Pontevedra para presentar a la candidata Luisa Lores a las municipales. La dirección gallega se limita a responder que durante el fin de semana se acordó no adherirse, al menos por ahora, al proyecto de Sumar. Ese vacío contrasta con la línea mantenida por ahora de que Yolanda Díaz sería su candidata para las generales.

Miembros de Podemos consultados, ajenos a la dirección gallega, responden que en el consejo ciudadano estatal celebrado el sábado y presidido por la secretaria general, Ione Belarra, calificaron de «puñalada al partido» acudir a la presentación de Sumar y que, quien así lo hiciese, «se situaría fuera del mismo». La dureza de estas líneas rojas habría terminado por desalentar a San Ramón, y por extensión a la dirección gallega, de su participación en un acto donde aun así estuvo Gómez-Reino, todavía viceportavoz tras arropar a su sucesor en las primarias del pasado diciembre, en las que figuró en tercera posición de la lista. El diputado en el Congreso es uno de los principales aliados de Yolanda Díaz, junto a la que ha permanecido a lo largo de su trayectoria política, siempre desde Podemos.

La delegación gallega presente en Madrid incluía otros nombres en la órbita de los morados, como el exsenador y exconcejal de Marea Atlántica José Manuel Sande, candidato independiente al frente de la lista de Podemos en A Coruña, o Xiao Varela, que también fue edil de Marea y trabaja ahora en el grupo parlamentario de Galicia en Común en el Congreso.

Críticas desde Galicia

Consultada esta mañana en el Parlamento gallego, en las habituales ruedas de prensa de los lunes, la diputada del BNG Alexandra Fernández, en el Congreso por En Marea entre el 2015 y el 2019, respondió que Sumar «non é nada novo», sino que lo definió como una experiencia ya conocida en Galicia. «O proxecto que se lanza pode parecer novo na M-30 ou na zona de Madrid periferia, pero en Galicia xa sabemos o que hai», resumió.

En la misma dirección se expresó Pedro Puy, portavoz de los populares en la Cámara autonómica, que lo resumió como una «operación de márketing». «Son as mesmas persoas que o único que fan é mudar de nome e, polo tanto, non teño ningún tipo de expectativa especial polo feito de que, en vez de chamarse Juntos Podemos agora se chame Sumar», añadió.