«Reservé en el último momento y solo pude encontrar sitio hasta el jueves»

Sandra Alonso

Las expectativas del sector turístico gallego para esta Semana Santa son muy buenas, con ocupaciones que no bajan del 65 %. En todo caso, la mirada está puesta en el tiempo que hará estos días, que será el que determine el balance final de las reservas.

SANXENXO

Las lluvias centran las reservas

El Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) confía en que el tiempo mejore y se puedan cumplir las previsiones que tienen para los festivos, especialmente de jueves a domingo. En Sanxenxo hay un 85 % de reservas en los hoteles de tres y cuatro estrellas y de una media del 65 % en los demás. Al tratarse de un turismo de proximidad —gallego y del noroeste peninsular—, el tiempo influye mucho. Si no llueve, será un anticipo de un gran verano para el que ya se acumulan las reservas.

Ramón Leiro

SANTIAGO

Concentrado en el casco histórico

El pulso turístico de Santiago late en Semana Santa en la zona monumental, que es donde se concentra la demanda. El ambiente que ya ha comenzado a notarse este fin de semana irá en aumento en los próximos días y la afluencia de visitantes alcanzará sus mayor niveles en las jornadas centrales de las fiestas, entre el jueves santo y el domingo de Pascua. El sector maneja una expectativa de ocupación hotelera que rondará el 65 %, si bien la baza de las reservas de última hora siempre juega a favor de Santiago, donde muchos pequeños establecimientos del casco histórico ya colgaron hace semanas el cartel de completo. Thor Rodríguez, presidente de Hostelería Compostela, explica que la demanda baja estos días a medida que los hoteles están más alejados de la Catedral, zona cero del turismo compostelano. Solo queda esperar que el buen tiempo anime la llegada de visitantes en los próximos días. Aunque Compostela tira igual sin el plus del sol por el que suspiran en otros polos turísticos. «Por algo se dice que en Santiago la lluvia es arte», ironiza Rodríguez.

Sandra Alonso

A MARIÑA

20.000 pases para visitar As Catedrais

La Semana Santa se presenta para A Mariña lucense con la ilusión por avanzar en la senda marcada en verano, cuando se batió el récord histórico de pernoctaciones en alojamientos hoteleros. Para lograrlo, el tiempo será determinante. Viveiro, con sus procesiones, y Ribadeo, con As Catedrais, serán los grandes referentes turísticos, sin olvidar las playas y el litoral, desbrozado a contrarreloj los últimos días.

José Manuel Pereira, gerente del complejo Las Sirenas, en Viveiro, con casi 700 plazas de alojamiento, dice que el nivel de reservas actual es «el propio de después de la pandemia». Esperan tener una ocupación de entre el 80 y el 90 % de jueves a sábado.

En As Catedrais, la Xunta activa en Semana Santa el plan de protección para evitar la masificación que se daba antaño. Se limita el acceso a 4.812 personas diarias, que deben retirar el pase gratuito en la web ascatedrais.xunta.gal. Ya se han hecho unas 20.000 reservas y se da por seguro que el cupo se cubrirá al menos de jueves a sábado.

El acceso a otro icono turístico de A Mariña, O Fuciño do Porco, en O Vicedo, continuará cerrado hasta el verano por los graves daños ocasionados por los temporales en las pasarelas.

EL AVE A OURENSE

Trenes y hoteles completos

Los trenes AVE que llegaron estos días a la estación de Ourense traían en su mayoría a estudiantes que regresaban a casa para pasar las vacaciones de Semana Santa, pero también a turistas que querían descubrir la provincia y a otros que venían para iniciar el Camino de Santiago. Esther Herrera y Romay Ruston llegaban desde Madrid para visitar a un amigo en Allariz. «Sinceramente poder estar aquí tan rápido hace que ni lo pienses», afirmaba Romay. Eliana Ospina vino para hacer el Camino sola. Lo arrancó el sábado desde Sarria, después de pasear por Ourense, donde no se pudo quedar ni una noche porque no encontró dónde. Para muestra, un botón. El ejemplo es lo que le ocurrió a la empresaria Margarita Cid, residente en Venezuela y propietaria de un edificio de apartamentos turísticos en la ciudad de As Burgas. Quiso venir a pasar la Semana Santa completa en uno de sus pisos y no pudo: «Reservé en el último momento mis vacaciones y ya están ocupados. Solo encontré sitio hasta el jueves». La ocupación de los hoteles es casi del 100 %.

MIGUEL VILLAR

COSTA DA MORTE

El tiempo, la última palabra

El sector hotelero de la Costa da Morte encara la Semana Santa con previsiones de ocupación dispares, aunque con esperanzas de que las reservas de última hora acaben por sellar una buena campaña. Según el presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Turístico de la Costa da Morte (APTCM), Pepe Formoso, la temporada se prevé similar a la del año pasado, aunque la meteorología tendrá la última palabra. «Ata os últimos días non se pode facer un balance oficial», apunta Formoso.

Algunos establecimientos han aprovechado la proximidad de la Semana Santa para abrir sus puertas y presentarse al mundo, como el Balarés Hotel, y otros reabrirán estos días tras el parón invernal, como es el caso del Hotel Playa de Laxe o del Parador de Lourido (Muxía). El alojamiento laxense ya tiene algunos días con todo completo, fundamentalmente con grupos que vendrán para hacer el Camiño dos Faros, y el Parador, recientemente reconocido como el mejor hotel en entorno natural de España por los lectores de la revista Viajes National Geographic, presenta un nuevo programa relacionado, precisamente, con la naturaleza. Rutas a caballo, en bici o en kayak por la fervenza de O Ézaro, así como viajes en barco para ver la puesta de sol en Fisterra, son algunas de sus propuestas.

El parador es, precisamente, uno de los establecimientos de la zona con mejores perspectivas de cara a esta próxima campaña. El complejo reabrió el viernes tras un parón de tres meses y a principios de semana ya solo quedaba la suite para esa noche: nada menos que 520 euros, solo alojamiento. Julio Castro Marcote, el director, apunta que la ocupación para el mes de abril ya es del 87 %, una cifra incluso mayor si solo se tiene en cuenta la Semana Santa: 93 %.

Dispares cifras en una comarca que, en contrapartida, ofrecerá numerosas opciones de entretenimiento a lo largo de los próximos días: Mostra do Encaixe de Camariñas, Festa do Congrio de Muxía, Festa Marisqueira de Ponteceso, visitas guiadas o teatralizadas en sus principales referentes patrimoniales o celebraciones religiosas de destacado peso como la recreación de la Resurrección, en Fisterra.

