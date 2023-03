Rueda compromete «velocidade de cruceiro» para levantar el Novo Chuac

Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez De izquierda a derecha: El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor; el gerente del área sanitaria coruñesa, Luis Verde; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la alcaldesa coruñesa, Inés Rey y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña en su visita al Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez Alfonso Rueda e Inés Rey visitaron las obras de la fase 0 del Chuac Marcos Míguez

Xunta y Ayuntamiento de A Coruña escenificaron ayer la recuperación del consenso para poner en marcha el nuevo hospital público de la ciudad herculina, en el que se invertirán 500 millones de euros y triplicará la capacidad del actual. La visita a las obras de la fase 0 del Chuac reunió en el edificio central del Hospital Universitario A Coruña al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la alcaldesa, Inés Rey, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña y el gerente del área sanitaria, Luis Verde. Juntos recorrieron dos de las cuatro alas que acaban de ser reformadas y que a partir de este mes albergarán, entre otros servicios, una nueva unidad de ingreso en la quinta planta, lo que supone «un balón de oxígeno importante», apuntó Verde.

Con la recepción de las obras «remata a fase 0, que non foi sinxela e que tería que estar feita dende fai tempo, pero debido a pandemia e as súas consecuencias horribles non puido ser», explicó el titular del Gobierno gallego, quien valoró la puesta en marcha también del área de hospitales de día «nun entorno agradable que fará máis doado o traballo dos profesionais e o paso dos pacientes». Según las previsiones, entrará en funcionamiento entre este mes y el próximo, mientras que las zonas destinadas a urgencias, uci y farmacia abrirán en verano.

El mandatario gallego aprovechó la visita para subrayar la relevancia del acuerdo con el Concello coruñés, desbloqueado hace dos semanas, para impulsar el futuro Novo Chuac. Tras la firma del nuevo convenio, que rubricarán próximamente, «agardamos ir a velocidade de cruceiro», dijo. La hoja de ruta marcada arrancará con las expropiaciones para construir los accesos y a continuación la torre polivalente del hotel de pacientes para seguir «fase a fase» un proyecto que «non é doado e e supón un importante esforzo presupuestario, pero sen dúbida servirá para marcar un antes e un despois deste hospital que acaba de celebrar os seus cincuenta anos e aínda terá moitos éxitos máis que conmemorar», recalcó.

La regidora coruñesa también hizo hincapié en que se finaliza una etapa y se inicia otra «ilusionados». Rey apuntó que espera que «os atrancos queden atrás para que poidamos darlle aos galegos e coruñeses o hospital que merecen». Destacó que «o Concello da Coruña defenderá sempre a sanidade pública galega» y puso en valor la inversión del gobierno local, que asumirá el coste de los nuevo accesos con un presupuesto de cerca de 23 millones.

El Novo Chuac, que se levantará en paralelo al complejo actual, fue anunciado por el anterior titular del Gobierno gallego en octubre del 2018. El acuerdo marco suscrito por ambas Administraciones en febrero del 2021 para echarlo a andar fue tropezando en desencuentros por las responsabilidades y financiación finalmente resueltas el 14 de marzo, cuando acordaron que la Xunta asumiría el coste de las expropiaciones y de las edificaciones sanitarias y el ejecutivo municipal la red viaria.

Las obras visitadas ayer, ahora denominadas fase 0 del Novo Chuac, proceden del anterior plan director, redactado y aprobado a finales de los años 90. Ya entonces estaba prevista la renovación interior de los espacios existentes. En los sucesivos cambios se proyectó el acondicionamiento del sector norte de cuatro plantas del edificio central, actuación que fue adjudicada con un presupuesto de 13 millones de euros el 9 de noviembre del 2020, a los que se sumaron 6 en gastos de equipamiento. Entonces, el plazo de ejecución era de año y medio. El impacto del covid obligó a habilitar camas y ucis en los espacios que iban a ser reformados, de modo que se paralizaron los trabajos. A expensas del mobiliario y el personal, la fase 0 está ahora rematada y, según los directivos del centro, supondrá importantes mejoras para los pacientes.

El hospital de día entrará en funcionamiento esta primavera

La renovación realizada en el edificio central del Chuac supondrá cambios en la asistencia a los vecinos que deben recibir tratamiento sin ingreso, ya que albergará los hospitales de día ambulatorios, entre ellos el de oncología, que hasta ahora funciona en el Hospital Teresa Herrera.

Con las obras se ha realizado también la reforma del acceso, con la creación de un nuevo carril de circulación para las ambulancias y los coches particulares de los pacientes que acudan a estos puntos ambulatorios. Los trabajos dan continuidad, ampliándola, a la acera peatonal hacia los vestíbulos generales de acceso al hospital.

La zona dedicada a los hospitales de día será un punto fundamental del Novo Chuac, que contará con consultas externas de las especialidades, controles de enfermería y también salas de extracciones y curas y boxes de terapia de dos tipos, con camas o sillones, además de los espacios de apoyo como almacenes, aseos y despachos.

El área dedicada a la Oncología contará con 42 puestos de tratamiento, cuatro de ellos aislados, cuatro camas y 12 consultas. Su puesta en marcha significará concentrar toda la atención al cáncer en el edificio central del complejo, donde ya se encuentran tanto las consultas como la unidad de hospitalización, de modo que los 17.000 tratamientos intravenosos y de quimioterapia que hasta ahora se administran en el materno se llevarán a cabo en las nuevas instalaciones.

El hospital de día de Hematología tendrá otras 25 plazas (tres en aislamiento), con tres camas y seis consultas. Por último, el médico polivalente, ideado inicialmente para alergias, cardiología, medicina interna, digestivo y endocrinología, entre otras, contará con 30 puestos, cuatro de ellos aislados, además de cuatro camas y nueve consultas.