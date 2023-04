Los médicos de familia tendrán dos horas extra para atender a doce pacientes si su jornada ordinaria es insuficiente

Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que Galicia pondría límite al número de pacientes que atienden los médicos de familia en su jornada ordinaria como han hecho otras autonomías. Tras cinco días consecutivos superando las 40 consultas (33 ordinarias y 7 forzadas), se activarían otros mecanismos y la autoprolongación de jornada, es decir, horas extra que el propio facultativo haría para aliviar su apretada agenda. Las negociaciones con los sindicatos han modificado estas condiciones y Sergas y representantes de los trabajadores han llegado a un acuerdo para concretar en el segundo trimestre del año los requisitos de la autoprolongación, que se aplicará a partir del segundo semestre del año, cuando empiezan las vacaciones de los profesionales y por lo tanto se incrementa la carga de trabajo de los que quedan, al no haber casi sustitutos.

No habrá un número máximo concreto de consultas para activar la autoprolongación. La media es 34 pero dependerá del tipo de cupo o del número de médicos presentes. Eso sí, esta sobrecarga debe darse cuatro días consecutivos en cupos de al menos 1.200 pacientes. Estos médicos, si quieren, podrán hacer horas extra por la tarde para aliviar su propia agenda durante un máximo de dos horas diarias en las que tendrán 12 consultas de diez minutos. No se podrán forzar citas, es decir, atender a pacientes que llegan fuera de la agenda prevista, y en estas dos horas se podrá incluir a los usuarios citados ese día y que no pudieron atenderse, así como a los de otros días si sobran huecos para ello.

Incentivos en turnos de tarde

Javier González, responsable de sanidad en el sindicato CC.OO., apunta más aspectos del acuerdo, que incluye ofrecer contratos estables de tres años a los residentes que terminan en mayo la especialidad de medicina de familia y la de pediatría. También se estudiará el aumento de plazas de todas las categorías de primaria para el período 2023-2027 y se implantarán incentivos para el personal que trabaje en centros de difícil cobertura en turnos deslizantes o de tarde. Los sindicatos quieren ampliar el número de centros considerados como de difícil cobertura, para beneficiar a más trabajadores.

El Sergas mejorará además las condiciones de trabajo y retributivas de los residentes, par5a tratar de incentivar que vengan a los centros de salud y se queden en la atención primaria.