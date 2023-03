Documentos de la Fiscalía prueban que Elena Candia testificó tras entregar un anónimo con información sobre Besteiro

Elena Candia, expresidenta de la Diputación y actual candidata del PP a la alcaldía de Lugo, y José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno en Galicia. CEDIDA

La Fiscalía de Lugo recibió el 5 de marzo del 2013 dos documentos entregados por el grupo provincial del Partido Popular que dieron lugar a las diligencias por las que terminó siendo imputado en la Operación Pulpo José Ramón Gómez Besteiro, entonces presidente de la Diputación y secretario xeral del PSdeG, según los papeles a los que ha tenido acceso La Voz y difundió el PSdeG. En ese momento era diputada y portavoz del PP en la Diputación de Lugo Elena Candia, actual vicepresidenta en el Parlamento y candidata popular a la alcaldía de la capital lucense. Según consta en las diligencias preprocesales de la investigación, declaró nueve días después ante el fiscal por estos hechos.

Fuentes del entorno de Candia confirman haber participado en la entrega de esos papeles que supusieron la dimisión de Besteiro como líder socialista y la imputación de varios delitos, si bien la causa fue archivada en diciembre. Consultado este jueves por ello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, negó que fuese cierto «o asunto dos anónimos». «Eles [por el PSdeG] saben de sobra que non é certo e lamento que non entendan que, se queremos que as cousas empecen ben, non hai que facer declaracións partidistas», añadió en relación al nombramiento de Besteiro como delegado del Gobierno en Galicia.

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, reclamó hoy al presidente gallego que cese a Candia como candidata tras la publicación de los documentos. «Está inhabilitada para representar aos veciños de Lugo, a utilización de anónimos para sacar a Besteiro da política é do máis rastrero que temos visto nos últimos tempos», critica el número dos de los socialistas. «Ou Alfonso Rueda toma decisións con Candia e a cesa, ou estará dándolle cobertura a prácticas miserables coa utilización de armas prohibidas en política e na vida mesma», añadió Lage, que acusó al titular de la Xunta de mentir o desconocer los hechos. «Ou minte [Rueda], cando aseguraba que era falso o que eu dicía, ou ignoraba as prácticas miserables de Elena Candia», opinó el secretario de Organización del PSdeG, que este miércoles, durante un acto en Pontevedra, insistió en el uso de estos anónimos para abrir la investigación sobre Besteiro.

Desde el PP siempre se ha negado que su iniciativa fuese el origen de una imputación que terminó con Besteiro absuelto judicialmente, pero tocado políticamente, y que fueron la jueza y el fiscal quienes tomaron la decisión. Estos escritos son los que el PP presentó, de mano de Elena Candia, a la Fiscalía de Lugo. Los documentos hacen referencia a la carta anónima recibida en su sede, de la que nunca se supo cuál fue su origen, ya que el sobre fue encontrado «en blanco y sin ninguna anotación, sin que pueda precisar la procedencia», recoge el fiscal.

Los populares expusieron en su escrito de entrada al registro, en el 2013, que se hizo llegar dos documentos «onde se describen accións de gran relevancia e posible incumprimento de legalidade», por lo que la dirección provincial acordó ponerlos en conocimiento de la Fiscalía «por se tales circunstancias son constitutivas de delito».

Candia llegó a declarar personalmente ante el fiscal jefe a principios de aquel mes de marzo. En el documento, quedó registrado lo siguiente: «La declarante es diputada provincial y portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. El escrito que presentó en Fiscalía se les hizo llegar a sus oficinas de la Diputación de forma anónima, lo encontraron dentro de un sobre en blanco sin ninguna anotación, sin que pueda precisar su procedencia. Cree que el sobre ha sido destruido o utilizado para reciclar».

«A tropelía que provocou a maior persecución político xudicial na historia da democracia galega»

El PSdeG emitió también un comunicado donde señala a Elena Candia como promotora de la entrega de esta carta a la Fiscalía. La sección provincial del partido dice publicar estos documentos porque «aínda por riba de non dar explicacións, nin pedir desculpas públicas [...] pola tropelía que provocou a maior persecución político xudicial na historia da democracia galega, primeiro minte Elena Candia e agora o propio presidente da Xunta negando a evidencia: que foi a presidenta provincial do PP a que, a título persoal, entregou os escritos que deron orixe á operación xudicial».

Tanto Rueda como otros cargos del PP han rechazado la versión de que fuese Candia la que originó la investigación judicial. Los socialistas, que se preguntan si el presidente «minte porque tamén lle mentiu a el Elena Candia e non está ben informado, ou minte a sabendas», añaden que «á vista dos feitos, a señora Candia está hoxe inhabilitada politicamente. Esperamos que teña a dignidade de rectificar e pedir perdón e, senón, debe irse da política porque non vale todo».

«Con aquela operación, o Partido Popular gañou tempo, pero vano perder agora con creces, porque os lucenses e os galegos non comulgan con traidores, dado que na política sana non vale todo, e persoas mentirosas e manipuladoras como a señora Candia non deben ter cabida», especifican desde el PSdeG provincial.

Besteiro regresa a primera línea tras quedar libre de sus imputaciones

La carrera del expresidente de la Diputación de Lugo y exconcejal de la ciudad amurallada estaba en pleno apogeo en el año 2013. Entonces, una carta anónima llegó a las manos del que por aquel entonces era fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores. Ese documento señalaba a Besteiro como promotor y conocedor de concesiones fraudulentas desde la Diputación, algo que le valió una imputación que lo obligó a dimitir de sus cargos en el año 2015, cuando era el candidato socialista a la Xunta.

En el 2021, Besteiro fue absuelto del caso que investigó la concesión de la parcela donde se construyeron las torres de O Garañón. Hace apenas tres meses, quedó libre de su última causa, la Pulpo, en la que fue imputado por unas adjudicaciones presuntamente fraudulentas a empresas de Lugo mientras él era presidente de la Diputación.