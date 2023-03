Formoso destaca la «recuperación do peso do PSdeG» con la cartera de Sanidad para Miñones

Formoso asistió a la toma de posesión de Miñones como ministro de Sanidad, en Madrid PSDEG

El golpe de efecto logrado por el PSdeG con los movimientos de piezas de José Miñones hacia el Ministerio de Sanidad y la rehabilitación política de José Ramón Gómez Besteiro como nuevo delegado del Gobierno, era «de xustiza», según defendió este miércoles el secretario xeral, Valentín González Formoso. En una entrevista en Radio Voz, el líder de los socialistas gallegos defendió que la dirección del partido llevaba tiempo «traballando nestas liñas» que, por una parte, suponen la «recuperación do peso do PSdeG» en el Gobierno.

«Dado o seu volume de afiliación, a representación institucional no ámbito municipal e incluso no número de deputados e senadores», argumentó Formoso, «era necesario certo reflexo e equilibrio do peso do PSdeG». «É un factor que levamos tempo traballando. O presidente [Pedro Sánchez] e o partido tiverono en conta», defendió el secretario xeral, que se refirió a continuación al nombramiento de Besteiro, una persona a la que reconoció el aprecio en el seno del partido y su valía. «Tiñamos a teima de facer xustiza con el despois dunha inxustiza que o apartou da vida política», advirtiendo de lo «moito que dicir» para el exdirigente socialista en las elecciones autonómicas del 2016 a las que no concurrió después de dimitir tras las imputaciones de la jueza Pilar de Lara. Recordó, así, la instrucción de la magistrada «dilatada, manipulada e con orixe escuro en canto a anónimos, con procedencias xa aclaradas», continuó, en alusión a los documentos que, según denuncian los socialistas, hicieron llegar miembros del PP. Tanto la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, como el presidente de la Diputación, José Tomé, acusaron en varias ocasiones a Elena Candia, ahora candidata popular a la alcaldía lucense, como responsable de estos anónimos, algo que la vicepresidenta del Parlamento gallego negó.

Formoso rechazó, durante su entrevista en Radio Voz, que su anuncio de optar a la reeleción como alcalde de As Pontes y la reaparición de Besteiro suponga que la candidatura socialista a la Xunta esté ya decidida. «Hai un efecto ilusionante que é agromar unha realidade que hai no PSdeG, unha capacidade de ofertar nomes importante», destacó, enumerando los más de cien regidores, mil concelleiros y los tres presidentes provinciales con los que cuentan en Galicia.«Temos xente de moita valía que debe agromar», insistió.

«Eu non iría máis alá», manifestó con prudencia. «Estamos nunha etapa vital para nós. Pola plataforma que supón para as autonómicas e porque non ter unha representación axeitada no ámbito municipal nos parece unha anomalía, que é o que lle pasa ao PP», añadió Formoso.

La vuelta de Besteiro reactiva al PSdeG a un año para las elecciones autonómicas Manuel Varela

Aunque todavía no ha hecho acto protocolario de toma de su nuevo cargo, el Boletín Oficial del Estado publicó hoy el nombramiento de José Ramón Gómez Besteiro como delegado del Gobierno en Galicia. El texto recoge que, «a propuesta del presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2023», se nombra delegado al exlíder del PSdeG. El nombramiento ya es oficial de esta forma, tras el cese de ayer de José Miñones, que ya recogió ayer la cartera de Sanidad como nuevo ministro. De hecho, Besteiro ya se ha incorporado esta mañana a su despacho en la sede de la plaza de Ourense en A Coruña.

Besteiro tendrá como subdelegados del Gobierno a María Rivas (A Coruña), Isabel Rodríguez (Lugo), Emilio González (Ourense) y Maica Larriba (Pontevedra). Se trata del tercer socialista en el cargo desde la moción de censura del 2018, tras Javier Losada y José Miñones. El primero de ellos, exalcalde coruñés, también fue nombrado miembros del Consejo de Estado esta semana.