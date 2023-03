Miriam Piñeiro: la piloto viguesa de Ryanair que cambio el turno para estrenar el vuelo a Londres

LINKEDIN

Voló infinidad de veces en prácticas con avionetas sobre la pista del aeropuerto de Vigo, pero nunca lo había hecho con una aeronave de pasajeros. A Miriam Piñeiro Costas, piloto viguesa de la parroquia de Valadares, le brillaron los ojos cuando supo que su compañía, Ryanair, iba a retomar el vuelo a Londres. Vio su cuadrante y le tocaba librar, pero pidió cambio de turno para ser ella precisamente quien pasase a la historia de la terminal del sur de Galicia por ser la primera mujer viguesa en estrenar una ruta internacional en el aeropuerto de su ciudad. A las 9.57 horas de hoy, día de la Reconquista de la ciudad olívica, posó el Boeing 737 con el que se abrió la ruta entre Peinador y el aeropuerto londinense de Stansted, diseñada para volar todo el año, al menos hasta finales del 2025, y que ha devuelto a Vigo después de casi cuatro años los vuelos al extranjero.

Miriam organizó sus turnos y sin que ella lo supiera, familiares y amigos hicieron lo mismo con sus días libres para darle una sorpresa y acompañarla, unos en el vuelo de la capital británica a Vigo y otros, en el de Peinador a Stansted. «Me había pedido infinidad de veces que le acompañase y no lo había hecho hasta hoy», relata nada más llegar a la terminal su hermana Marta, quien no dudó en tomar antes un avión desde Suiza con su pareja y sus dos hijos pequeños para plantarse en Londres y darle una sorpresa a Miriam. «Nos tuvimos que levantar hoy a las cuatro de la mañana» relata para dar cuenta de las peculiaridades de un grupo en el que los niños condicionan los tiempos, pero que también les ha permitido inmortalizar unas fotos para sus álbumes visitando la cabina de la aeronave del vuelo RYR-6942 antes de despegar desde el norte de Londres.



En Peinador, sus tíos Rosa y Laureano participaban de toda la confabulación montada para el estreno vigués de su sobrina, como también su propia hija y otros cuatro amigos, preparados para asombrar por segunda vez a la piloto viguesa acompañándola en el vuelo de vuelta.

Miriam estuvo destinada en el último año en la base de Ryanair en Valencia, y solo lleva un mes en la de Stansted, cuando se le ha presentado la oportunidad de ver las Cíes desde el aire antes de tomar tierra en un día que despejó su cielo para le llegada del avión, cargado a media ocupación y que salió de regreso con un centenar de pasajeros, mezcla de estudiantes, vigueses con días libres, turistas improvisados con ansia por pasear por la capital inglesa y viajeros de conexión a otros puntos de Europa que han encontrado en la nueva ruta una oportunidad para no tener que desplazarse a Santiago, Oporto o Madrid.

«Curiosa y proactiva por naturaleza, mis inquietudes intelectuales me han convertido en una mujer con doble formación: márketing más piloto comercial», se declara Miriam Piñeiro en sus redes sociales. «Además, con mi carácter accesible y versátil, me involucré en muchos puestos, formaciones y voluntariados en diferentes países de Europa occidental, a pesar de mi corta edad», continúa. Hace ocho meses que se estrenó volando un Boeing 737 como el que hoy condujo hasta Vigo con 17 toneladas de queroseno abordo y que aterrizó con siete minutos de adelanto sobre el horario previsto. Desplazó en su vuelo, además de a su hermana y familia, a Rudy, Harry y Fridday, tres amigos ingleses que a la hora de buscar un viaje por Europa se encontraron por precio la ruta de Vigo y una vuelta igual de asequible desde Oporto. También a Charles, un joven brasileño residente en Lisboa que fue a Londres a ver a su familia y buscando el billete más barato para volver a Portugal se encontró la nueva ruta a Vigo,. «Seguiré el trayecto en autobús, y aún así me compensa», dice con un recuerdo en forma de galleta en la mano con la que Aena recibe a los pasajeros del vuelo inaugural, recibido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El Ayuntamiento paga a Ryanair 600.000 euros al año para abrir y mantener la ruta, modelo que el regidor avanza que ultima para repetirlo con París y Bruselas.

«Ya no tendré que ir a Oporto o a Santiago», clama Carla, una viguesa directora de un hotel en Oxford dispuesta a pasar el control de seguridad para encomendarse a la piloto viguesa en su retorno a la isla. Antes de ver Vigo desde los mandos del aparato de Ryanair Miriam trabajó en el área de seguros de la banca privada, asesoró en inversiones a personas con altos niveles de ingresos e incluso fue maquilladora, vendedora de ropa, azafata de eventos, profesora de inglés, y vendedora de muebles de baño en IKEA, demostrando que el futuro no está escrito y hasta los caminos aéreos pueden llevar un día a casa.