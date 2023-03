Acaba la huelga que paralizó la Justicia durante dos meses

Representantes de los letrados entrando al Ministerio de Justicia este martes. _Eduardo Oyana | EFE

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) acaban de desconvocar la huelga indefinida que venían manteniendo desde el pasado 24 de enero. Este martes firmaron en Madrid el acuerdo con el Ministerio de Justicia que pone fin al paro después de dos meses de reproches y acusaciones mutuas y de una paralización prácticamente total de los juzgados y tribunales de toda España. A partir de este miércoles, los letrados judiciales volverán a sus puestos y tendrán que sacar adelante con la mayor celeridad posible todos los asuntos que han permanecido bloqueados durante la huelga.

Los negociadores del comité de huelga de los letrados, entre los que se encuentra el gallego Juan José Yáñez, han conseguido una sustancial subida salarial, de entre 430 y 450 euros al mes en función de los niveles profesionales, que percibirán gradualmente y que aparecerá en sus nóminas bajo el concepto de complemento diferencial. Esa subida en las retribuciones era una de las principales reivindicaciones de los LAJ, que son los anteriormente llamados secretarios judiciales. Pero ese incremento económico no es lo único que han conseguido, ya que también tendrán mejoras en la regulación de su carrera profesional sobre las que se continuará trabajando en los próximos meses.

Ahora es el momento de analizar el impacto que esta huelga ha tenido en la Justicia y, al mismo tiempo, de buscar soluciones para recuperar cuanto antes el tiempo perdido. Por el momento ya se sabe que este paro ha causado graves perjuicios a miles de ciudadanos que se han visto despojados de uno de sus derechos fundamentales, el de la tutela judicial efectiva, es decir, el de ser atendidos por los órganos judiciales en defensa de sus intereses. En este caso, el derecho de huelga se ha impuesto sobre el derecho a un proceso justo ante los juzgados ya que se han suspendido juicios y se han bloqueado las demandas y reclamaciones presentadas ante los estamentos judiciales.

Después de los ciudadanos, los otros grandes damnificados por este paro son los profesionales que trabajan directamente para la Justicia, entre los que se encuentran los abogados, los procuradores y los graduados sociales. Estos operadores jurídicos han perdido mucho dinero ante la paralización de la actividad judicial, al margen de los problemas de tipo profesional que les ha causado el bloqueo de los asuntos en los juzgados.

Los sindicatos amenazan con otra huelga

Pero el fin de la huelga de los letrados judiciales puede acarrear más problemas para la Administración de Justicia. A la vista del acuerdo firmado con los LAJ, ahora los jueces ya han logrado convocar la mesa de retribuciones para pedir un aumento salarial que tienen pendiente. Pero además, los sindicatos ya han expresado sus quejas por este acuerdo y por la forma en la que se ha llevado a cabo.

Los sindicatos fueron excluidos de la negociación entre el Ministerio de Justicia y los letrados, por lo que no participaron en ninguna de las reuniones entre las partes. CSIF, STAJ, CC.OO, UGT y CIG ya dirigieron un escrito al secretario general de Innovación y Calidad de la Justicia, Manuel Olmedo, en el que reclaman conocer las condiciones de la propuesta ofrecida a los letrados judiciales. Y no solo eso, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) anunció este martes que convocará movilizaciones si no se aprueba una subida para todos los cuerpos de la Administración de Justicia. Esta central no descarta medidas de presión, incluida la convocatoria de una nueva huelga para conseguir que la subida salarial de los letrados se aplique a todos los funcionarios de Justicia.

Para CSIF, «la actitud del ministerio supone una falta de respeto a todo el personal de Justicia y advierte que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas».

Los abogados piden medidas de refuerzo

Mientras, los abogados piden refuerzos para recuperar los asuntos bloqueados por la huelga. El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, reclamó este martes «medios extraordinarios» para reactivar la Justicia tras la huelga de los letrados y solicita un gran pacto entre todos los operadores jurídicos. El decano ha expresado su satisfacción por el acuerdo, «después de dos meses de conflicto sin cauces de diálogo abiertos, con cerca del 35 % de los señalamientos suspendidos, y en los que dos derechos fundamentales como son el acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa han quedado suspendidos». Y ha solicitado al Ministerio de Justicia que dote de «medios extraordinarios humanos y materiales a la Administración» para desbloquear el sistema, de modo que no sea a costa «del sacrificio de la conciliación de los profesionales que siempre han estado dispuestos a seguir adelante».