La Diputación de Lugo también pide por unanimidad que se construyan a la vez los dos viaductos de la A-6

La Diputación de Lugo también pide que se reconstruyan al mismo tiempo los dos viaductos OSCAR CELA

El pleno de la Diputación de Lugo aprobó por unanimidad una moción presentada por el PP en la que se pedía, entre otras cuestiones, que el Gobierno inicie la reconstrucción de los dos viaductos de la A-6 en O Castro al mismo tiempo. Este acuerdo es similar al que hace una semana se aprobó también por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

La moción, que será trasladada al Gobierno, consta de tres puntos. En el primero se pide celeridad a la hora de realizar los trabajos que pongan en servicio cuantos antes la autovía, cortada desde junio del pasado año. En el segundo punto es donde se reclama que la construcción de los dos viaductos se haga de forma simultánea, y no como tiene previsto acometer el Ministerio de Transportes, primero el tablero en sentido Madrid, con trámite de urgencia, y luego el sentido A Coruña por el cauce habitual. Y el tercer punto del acuerdo de Lugo es que se informe constantemente a las Administraciones afectadas por el corte y se ofrezca un cronograma claro de los plazos.

La negativa de Transportes a reconstruir a la vez los dos viaductos de la A-6 supondrá más tiempo y más dinero pablo gonzález

Que el acuerdo fue votado a favor por los 25 diputados (12 del PP y 13 del gobierno provincial, 10 del PSOE y 3 del BNG) no significa que el debate fuese nulo, si no todo lo contrario. El diputado popular Óscar Poy defendió los tres puntos citados de la moción, pero desde las filas del gobierno provincial le afearon dos cuestiones. Por un lado que no hiciese mención en el acuerdo a la necesidad de una investigación sobre los motivos del colapso de la autovía, recordando que se hizo en la época que gobernaba José María Aznar; y por otra parte la falta de una petición similar cuando los problemas en las carreteras son en vías de la Xunta, como sucede en Folgoso do Courel.

«Ese viaduto non tiña que haber caído», dijo el diputado del BNG Efrén Castro, pero el popular Poy apuntó que el actual Gobierno llevaba 26 millones invertidos en la reparación cuando se cayó y que la empresa que ejecutaba esa reforma fue la misma que hizo el diagnóstico de la investigación. «Iso si, recoñezo que con este problema moita xente perdeu a confianza nas obras públicas e habería que saber que pasou», dijo el diputado del PP.

Por su parte, el socialista Pablo Rivera criticó la actitud de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, «que cando está nas reunións de seguemento, non di nada, é todo marabilloso, pero que cando sae, comeza a dicir que todo está fatal, que é un desastre. Non pode pedir o mesmo aos demais do que eles non fan», en referencia al corte de la carretera autonómica de O Courel.