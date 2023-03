Ana Pontón subraya el ejemplo del avance de los concellos que rige el BNG

Ana Pontón, con candidatos del BNG a las alcaldías gallegas, en un encuentro que llenó el Palacio de Congresos de Santiago XOAN A. SOLER

El BNG convocó en la mañana del domingo a sus aspirantes a las alcaldías el próximo 28 de mayo, en un acto que llenó el Palacio de Congresos de Santiago antes de una cita electoral a la que concurren sin marcarse límites, expresó la portavoz nacional Ana Pontón. Puso a los gobiernos locales del BNG como «exemplo de como transformar a realidade desde un concello», haciéndolos avanzar a un ritmo rápido y positivo. Es, dijo, una visión en grande que ha hecho de esos municipios «un modelo propio e xenuíno que hoxe é referente», frente a «esa ladaíña do aquí non se pode, do non hai nada que facer, que tanto predica esa dereita acomplexada ou a esquerda cegada por Madrid».

La portavoz nacional definió al Bloque como «o dream team da política municipal» que sale a ganar para «construír unha nova Galiza concello a concello», con humildad y máxima ambición, con los mejores candidatos y con la confianza en un resultado histórico. Pontón subrayó además el trabajo de quienes ocupan concejalías en la oposición, hecho con rigor y solvencia. El encuentro contó con las intervenciones de los candidatos de las grandes ciudades: Francisco Jorquera (A Coruña), Goretti Sanmartín (Santiago), Rubén Arroxo (Lugo), Luís Seara (Ourense), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra), Iván Rivas (Ferrol) y Xabier Pérez Igrexas (Vigo), así como las cabezas de lista de localidades como Tomiño, Barreiros, Allariz o Moaña, todas ellas ya alcaldesas del BNG.

Ana Pontón apuntó además en su intervención al contexto de crisis de precios de esta precampaña del 28M, a las amenazas del «bum eólico depredador» en tierra y mar y a los recortes en sanidad del PP. Dijo que Galicia se queda atrás porque parte de su riqueza la absorbe «a aspiradora madridcentrista», sin eque Gobierno estatal cumpla con la comunidad y con un ejecutivo autonómico que «parece polo sen cabeza», al servicio de la estrategia electoral de Feijoo. Tildó la crisis de estafa en que unos pocos ganan y la mayoría pierde, situando entre los primeros al «lobby eléctrico, que goberne o PP ou PSOE, sempre ten unha cadeira reservada» en el consejo de ministros. «Basta de poñerlle a etiqueta verde ao espolio de toda a vida», señaló frente a una expansión eólica en que se anuncian miles de puestos de trabajo. Pero destacó que Galicia perdió con el gobierno popular 20.700 empleos en el sector industrial, frente a los 13.600 que ganó Madrid, sin aerogeneradores. Defendió además unos servicios públicos fuertes, criticando «un burato de 2.339 millóns en atención primaria», y aludió al femenismo como «esperanza para construír un mundo mellor», reivindicando a las mujeres que rompen moldes y mantienen al país en pie.