El PP tira la caña al electorado joven con 11 candidatos que no han cumplido 31 años

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente de Novas Xeracións, al comienzo del acto con los candidatos más jóvenes. XOAN A. SOLER

«Noraboa por darte conta de que aquí por fin estás no sitio indicado», le dijo Alfonso Rueda a Miguel Gallego. El joven de 1998 protagonizó una de las polémicas políticas de febrero. Su padre, Julio, ha sido alcalde de Samos por el PSOE desde el 2007, pero él ha elegido llegar a la misma meta por el camino del PP. El jefe de los socialistas lucenses, José Tomé, rozó el debate teológico al calificar lo ocurrido de «transfuguismo» —como si padre e hijo fuesen un ser único—, pero volvió a los terrenal al describirles como una «dinastía» porque el abuelo de Miguel, que también se llamaba Julio, fue regidor de 1983 a 1987 por Coalición Galega.

Las críticas de Tomé no convencieron a Rueda, que dio la bienvenida a Gallego al partido y le destacó como «un símbolo» de lo que quiere ser el PP. Tampoco convencieron a la pareja del candidato que, contó él mismo, también cree que está en el «camiño correcto». El joven bromeó con el giro político doméstico: «Espero que meu pai me vote». No parece difícil, ya que a Julio le han expulsado del PSOE por apoyar en público la candidatura popular de su retoño.

Todo ocurrió en la presentación, ayer en el Gaiás, de los once candidatos a la alcaldía más jóvenes del PP: Lara Meneses (Tomiño, 1996), Manuel Fernández (Baños de Molgas, 1992), José Rodríguez (Ribas de Sil, 1999), Luis Insua (Fisterra, 1992), Nacho Campo (Maside, 1997), Fernando Couce (Cabanas, 1992), Carlos Rodríguez (O Rosal, 1993), Nicole Grueira (Pol, 2001), Iván Caamaño (Catoira, 1996), Marco Carballal (Montederramo, 1999) y el ya citado Miguel Gallego (Samos, 1998). Dejaron más anécdotas, desde confesiones de que la familia «moito non animou», hasta el que descubrió su vocación porque seguir debates electorales le resultaba tan divertido de niño como ver los Picapiedra.

Rueda les ensalzó como la prueba de que para el PP «non existen cotas», si no «a demostración de saber facer ben as cousas». El presidente les animó a pelear el mejor resultado porque «a xente moza ten que estar tomando decisións e dirixindo».

Al acto acudieron 150 militantes de Novas Xeracións. Su presidente, Adrián Pardo, dijo que llevarán el cambio a España y cargó contra Pedro Sánchez, que «hipoteca nuestro futuro para pagar su campaña electoral».