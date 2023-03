Formoso acusa al PP de querer volver a la Galicia en la que había que empeñar una vaca para ver al médico

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha acusado hoy al PP de querer volver «á España en blanco e negro» y a «aquela Galicia de hai 50 anos na que había empeñar a vaca para ver ao especialista en Santiago, ou mesmo levarlle os raxos ao médico para ter unha atención debida». Ese país «non vai volver» y la garantía es el Partido Socialista, proclamó.

Formoso reprochó también al Gobierno de Alfonso Rueda «rachar co principio de solidariedade» y «equivocarse de país» por su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, que a su juicio solo hace seguidismo a las políticas de Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla: «Equivócase de país, isto non é Andalucía, aquí non hai señoritos andaluces; para buscar unha gran fortuna non hai que ir á feira de abril, senón á feira de Paiosaco».

El secretario general del PSdeG estuvo hoy sábado en la presentación de los candidatos de la comarca de Bergantiños, donde cargó contra el modelo político del PP que describió como una «defensa dos que máis teñen, en detrimento dos que menos teñen».

Frente a ese modelo, advirtió, los socialistas no pueden «baixar a guarda» en su defensa de la «igualdade de oportunidades, xustiza social, promoción do emprego e protección social».

El secretario general estuvo acompañado del secretario general del PSdeG de A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, y los candidatos a las alcaldías de Laxe, Francisco Vidal; Cabana, Juan Ramón Varela; Malpica, Walter Pardo; A Laracha, Palomi Rodríguez; Ponteceso, Lois García Carballido; Carballo, Mari Carmen Vila, y el de Coristanco, que ejerció de anfitrión, José Manuel Pérez Abelenda.