Condenado a 16 años de cárcel un lucense que abusó de dos niñas que conoció en un parque

Un vecino de Lugo de 81 años de edad ha sido condenado a 16 años de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual y otro de abuso sexual sobre dos hermanas, de 11 y 9 años de edad en el momento de los hechos. La Audiencia Provincial de Lugo da por probado en su sentencia que el acusado las conoció en un parque infantil cercano a su domicilio y las convenció para que lo acompañasen comprándoles unos dulces. Se le ha impuesto también una orden de alejamiento durante 10 años y tendrá que abonar una indemnización de 10.000 euros.

Los supuestos hechos sucedieron en el año 2015. Según el Ministerio Público, el procesado convenció a las dos niñas para que subiesen a su domicilio, ubicado en la Ronda de Fingoi de Lugo. Dice el escrito de acusación que el hombre se acercó a estas dos niñas en un parque de la rúa Roi Xordo, en donde jugaban con unas amigas, y las convenció para que subiesen a su domicilio. Les compró un helado y les dio 20 euros, según la fiscal, y las forzó a mantener relaciones con él.

A la mayor la habría ido a buscar en más ocasiones, convenciéndola siempre para mantener relaciones. La pequeña no habría vuelto a su casa.

Los testimonios de las víctimas cumplen los tres requisitos

La sentencia valora el testimonio de las víctimas como principal argumento para llegar a la condena. Su declaración «resultó plenamente creíble relatando con claridad, seguridad, concreción en el relato y seriedad expositiva, con lenguaje gestual de convicción, además de expresividad descriptiva, con ausencia de contradicciones en lo esencial», dice el documento.

La verosimilitud de los hechos y la persistencia en la incriminación, aun habiendo denunciado años después de los hechos, fueron los otros dos detalles que el tribunal valoró para llegar a la condena.

La Fiscalía pedía 19 años de prisión para el acusado, pero la sentencia lo ha dejado en 16.

El acusado negó los hechos

El jubilado, de 81 años en la actualidad, negó los hechos en el juicio e incluso llegó a decir que no conocía «de nada» a las dos niñas. A preguntas del Ministerio Fiscal, dijo que los hechos que figuran en la causa y motivaron su procesamiento no le «suenan de nada».

De hecho, dijo que «nunca» va al parque donde supuestamente conoció a las dos menores, porque «hace por lo menos diez años» que está «siempre en casa».

«Nos invitó a subir a su casa para enseñarnos algo. Una vez allí, me dijo que me desnudase y me hizo tocamientos»

Sin embargo, la versión de las víctimas dista mucho de lo dicho por el procesado. La mayor de las hermanas, que declaró justo después de su presunto agresor, explicó que ambas llegaron de Senegal pocos años antes, y que todavía se estaban adaptando a la vida en Lugo.

«El día que conocimos a este señor, estábamos jugando en el parque con unas amigas. No sé cómo, pero empezamos a hablar. Él se portó muy bien y nos compró un helado. Luego, nos invitó a subir a su casa para enseñarnos algo. Una vez allí, me dijo que pasase a su habitación y mi hermana se quedó en el salón. A mí me dijo que me desnudase y me hizo tocamientos. A ella, la besó en la boca. Nos dijo que todo eso era normal. Nosotras nunca pensamos que podía no serlo, no sabíamos lo que era aquello», relató la joven, que es ahora mayor de edad.