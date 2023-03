El BNG se queda solo ante PP y PSdeG rechazando la eólica marina

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. Xoán A. Soler

La sesión de control de este miércoles enfrentó la oposición del BNG a la instalación de aerogeneradores frente a la costa gallega a la apuesta decidida de la Xunta por avanzar hacia la eólica marina. Los nacionalistas habían mantenido a lo largo de la semana una confrontación sobre este tema con los socialistas, con el portavoz Luis Álvarez acusándoles de no plantear alternativas «reais» y de la incoherencia que supone, metafórico, «defender a lareira cando se fai a comida nunha vitrocerámica». En el pleno de hoy, el Bloque constató su soledad parlamentaria ante PP y PSdeG. Se lo recordó el presidente Alfonso Rueda a la portavoz nacional del Bloque: «Teñen a maior oposición no seu mesmo lado da bancada. Poden poñerse a discutir de vitros e lareiras se non fose un asunto tan serio».

Ana Pontón inició el debate acusando a la Xunta de querer «cargarse» a un sector, el marítimo, «que dá de comer a 64.000 galegos». La líder del BNG subrayó la incompatibilidad de la eólica marina con la pesca. «Ou se dá prioridade á pesca ou se aniquila», resumió. Cuestionó también cuál será la soberanía alimentaria si se ocupan los caladeros con molinos, rechazó que Galicia se convierta en «colonia enerxética de Madrid» y reclamó a Rueda que se posicionase «coa xente do mar» o con las eléctricas. «Estamos por unha transición enerxética xusta e democrática», advirtió, pero censuró que se etiquete como verde al «espolio de toda a vida».

Pasó a hablar de los POEM, las siglas que recogen el plan del Gobierno central para dibujar en el mar los polígonos donde situar los molinos. «Onde están as alegacións da Xunta? Que teñen que esconder?», pidió Pontón, que acusó a Rueda de «traizoar á xente do mar», una frase que llevó a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, a arquear las cejas y desplegar las palmas de las manos hacia arriba desde el escaño de enfrente. Porque precisamente ayer, la responsable de pesca de la Xunta había lamentado en el pleno el rechazo del Ejecutivo central a las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego. La portavoz nacional del Bloque puso a los marineros de Viana, en Portugal, como ejemplo de los efectos de la eólica sobre el medio marino. «Onde se instalaron muiños arrasouse á pesca. Pedirá a retirada do POEM como lle reclama o sector do mar?», exigió al presidente gallego.

La líder del BNG, Ana Pontón, y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en la fila de abajo del Parlamento Xoán A. Soler

Alfonso Rueda insistió en la «oportunidade» que se le abre a Galicia con los aerogeneradores sobre la plataforma continental, y abundó en la necesidad de que coexistan esas instalaciones con el sector pesquero. Habló en ese punto sobre la ley que tramitará la Xunta para crear una sociedad mixta que participe en la instalación de renovables, como anunció ayer desde el parque de Sotavento, en Xermade. Previamente, el portavoz socialista, Luis Álvarez, había aplaudido en su intervención la puesta en marcha de esta iniciativa, recordando que su partido lo había propuesto ya antes, al tratarse de una de las apuestas en materia de energía de su secretario xeral, Valentín González Formoso. «Os primeiros compases da música sonan ben, pero veremos a letra se nos convence», apostilló. Hoy Rueda quiso avanzar en los pilares del texto legislativo, anunciando que se contemplarán criterios como el impacto económico, la creación de empleo o el abaratamiento de la factura para familias y empresas en la declaración ambiental de los proyectos de renovables que se instalen.

Según fuentes de la Xunta, esta ampliación permitirá reforzar el peso del impacto socioeconómico en la zona afectada para adjudicar un proyecto, un criterio que hasta ahora era recogido en esos informes, pero no valorado. «Presentamos unha sociedade para que a Xunta participe, e vostede, sen coñecer o contido, xa di: 'Non queremos, nin de broma», afeó el presidente a Pontón.

En su réplica, la líder nacionalista apuntó a PP y PSOE por «entenderse á perfección» a la hora de «defender o negocio das eléctricas», y censuró que, de haberse planteado esta distribución de eólicos junto a «Citroën [actual Stellantis] ou Inditex, arde Troia». «Recorra os portos e diga que en nome do progreso cargaranse un sector estratéxico para a nosa economía», continuó, con una nueva respuesta de Quintana negando con la cabeza mientras su compañero de escaño, el conselleiro de Medio Rural, José González, le daba ánimos.

«No nacionalismo están quedando sós», le espetó Rueda, que definió al actual BNG como «os de sempre»: «Sectaristas e illados». Resaltó que tanto Inditex como Stellantis necesitan energía verde, la necesidad de que eólica y pesca coexistan, y agradeció el apoyo de los socialistas a la creación de la entidad mixta para las renovables con la nueva ley.

El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, durante su intervención. Xoán A. Soler

El portavoz del PSdeG ofreció varios datos que, según explicó, ahondan en la «fenda social» que sufre Galicia. «Cada vez máis familias non chegan a final de mes», terció Álvarez. «Teñen identificada a xente de ben, pero non o ben da xente», le recriminó a Rueda para enumerar después los «fracasos» de la Xunta en sus políticas de empleo. «O seu Goberno non é un comentarista da realidade, e non está a altura das circunstancias, non ten un plan para Galicia», añadió el diputado socialista tras contraponer al Ejecutivo de Rueda con el de Pedro Sánchez. El presidente gallego le recordó que Galicia es la tercera comunidad menos endeuda y que hay motivos «para a esperanza e seguir traballando», acusando a continuación al Gobierno central de mantener millones de euros de los fondos Next Generation paralizados, asunto que dijo que trasladará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el encuentro que mantendrán la próxima semana.