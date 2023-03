La trama del STL cobró mordidas en Ourense al año de suspender el convenio con la UTE

Trabajadores de la UTE de limpieza viaria, a la entrada de la asamblea del STL, este lunes en A Coruña. Andrés López

El gerente de la adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Ourense, constituida al 50 % por Copasa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), no supo qué contestar a los representantes de los trabajadores que el 15 de marzo le preguntaron por qué un año después de que la concesionaria cancelara su relación con Imprego, esta empresa seguía cobrando mordidas a contratados eventuales de la UTE. «‘‘No puedo responder a eso’’», díxonos. O responsable de FCC non asistiu, e o xerente, que é de Copasa, non tiña información», advierte un delegado sindical sobre la división, en el seno de la sociedad, que se desprende de un documento que Ecourense proporcionó en la reunión.

Los sindicatos habían solicitado el encuentro para reclamar a la adjudicataria que cancelara el acuerdo firmado con Imprego a la luz de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que señala a esta entidad de economía social como uno de los tentáculos de la trama del STL, y a su gerente, Cristina Martínez, como presunta autora de delitos de estafa, blanqueo de capitales y corrupción. Los mismos cargos pesan sobre su marido, Miguel Ángel Sánchez, secretario general del STL y considerado cabecilla de la red; sobre el sindicalista Luis Varela, y sobre la abogada y gerente de Inusvalia, Ximena Romero.

Para sorpresa de los sindicalistas, el gerente de Ecourense les entregó una carta fechada el 30 de octubre del 2020 en la que él mismo comunica a Cristina Martínez «la suspensión hasta nuevo aviso del convenio de colaboración entre Ecourense UTE y la Asociación Impulso ao Emprego (Imprego) de 23 de noviembre del 2018».

El documento, en manos de los delegados sindicales, abrió una incógnita crucial. «Se no 2020 cancelan a relación, por qué o STL mantén o control do 50 % das contratacións? Cómo é posible que máis dun ano despois haxa traballadores que seguen ingresando as mordidas mensuais na conta de Imprego? Por qué seguen coas dúas listas [de candidatos], que eles mesmos distinguen, sepias e verdes?», se preguntan desde el comité. Este órgano tiene acreditadas transferencias en enero del 2022 de 63,5 euros, el importe del peaje que el STL supuestamente imponía a los trabajadores en Ourense a cambio de un empleo. «Unha de dúas: ou foi un cambalache para seguir co negocio ou FCC seguiu unilateralmente coa política de extorsións», interpretan.

En Ponferrada, donde gestiona en solitario la concesión, FCC subcontrató en el 2022 a Inusvalia la limpieza de parques y jardines y el barrido manual, y a Lares del Norte, la recogida de residuos de carga trasera. De esta empresa con sede en Asturias dependen desde ayer la treintena de trabajadores con discapacidad subcontratados en A Coruña a través de Inusvalia (según el pliego de la concesión, solo podían ser 3). Y de igual modo se resolvió la subrogación, a principios de marzo, de la plantilla en Ponferrada del centro especial de empleo dirigido por Ximena Romero.

El STL celebró ayer una asamblea en un hotel coruñés. Un día antes, Miguel Ángel Sánchez reunió a afiliados de PreZero, la concesionaria de recogida de basura, en otra asamblea en la que, según testigos, advirtió a los eventuales que «trabajan gracias a ellos [el STL] y que si ellos no están no les renovarán».