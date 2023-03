El Parlamento exige por unanimidad al Gobierno que los dos viaductos de la A-6 se levanten a la vez

ALBERTO LÓPEZ

Los tres grupos del Parlamento se han puesto de acuerdo para exigir al Gobierno que repare los dos viaductos de O Castro en la A-6 al mismo tiempo, ambos por el procedimiento de urgencia y no solo uno de ellos así, como decidió el Ejecutivo central, y proceda a hacerlo «con toda a celeridade posible». El BNG había planteado una enmienda para la creación de una comisión de seguimiento y otra de investigación sobre las causas del colapso de la infraestructura, aunque el PP hizo uso de su mayoría absoluta para rechazarla.

El diputado popular José Manuel Balseiro fue el encargado de defender la iniciativa, que abrió señalando a Pedro Sánchez como «triste protagonista» en la situación de la infraestructura por su «desprezo e desatención continuada» a las demandas que llegan a Madrid desde la comunidad. Lamentó los nueve meses que han pasado ya desde el colapso del viaducto, en los que acusó al Gobierno central de ser «incapaz» de ofrecer una solución alternativa «viable» y de ocasionar cuantiosas pérdidas a transportistas y empresarios gallegos por un desvío provisional «de alto risco». «O camión que a punto estivo de precipitarse fixo que retrocederamos máis de medio século no tempo», advirtió. También reprochó el «absoluto escurantismo» del Ministerio de Transportes en informar sobre las obras de reparación y el calendario para la recuperación del vial.

La negativa de Transportes a reconstruir a la vez los dos viaductos de la A-6 supondrá más tiempo y más dinero pablo gonzález

El parlamentario dijo que conoce la información sobre esos plazos a través de la prensa. Calificó como «totalmente inverosímil» que el viaducto con sentido a Madrid esté listo este año y el que va hacia A Coruña lo haga en el 2024. «O Goberno só está empezando as demolicións e pretende facernos crer que o ano que vén terá reconstruidas as dúas calzadas», expuso el diputado lucense del PP, una observación que corrigió en su turno la socialista Patricia Otero, al recordarle que el Ministerio «xa terminou a demolición en sentido Madrid e fará o propio no taboleiro en dirección A Coruña para restablecer o tráfico no menor tempo posible».

Balseiro pidió así que se otorgue el procedimiento de emergencia en ambos viaductos para «acelerar prazos» en una infraestructura «esencial» para Galicia. «Trátase dunha cuestión de prioridade e de falta de vontade política. En todas as infraestruturas viarias de relevancia, os viadutos paralelos se executan ao mesmo tempo», argumentó. La Intervención General del Estado, sin embargo, no permite ejecutar ambas obras por el procedimiento de urgencia, por lo que solo la reconstrucción con dirección a Madrid se adjudicará de forma directa sin concurso que reduce al máximo los trámites administrativos de una licitación al uso.

El portavoz de infraestructuras del BNG, Xosé Luis Bará, coincidió en lamentar la actuación del Gobierno central en esta crisis, al considerar que «non se xestionaría igual no Guadarrama». También consideró «inaceptable» que la reconstrucción se haga por vía de urgencia en dirección a Madrid mientras se tramita de forma ordinaria en el otro sentido. Aún así, señaló a los populares y a la Xunta de una «sobreactuación que merecería un Mestre Mateo». «Airada, impetuosa, de carraxe», describió el diputado, que les afeó comportarse «coma tigres rabiosos cando goberna o PSOE, e como gatiños cando goberna o PP». Bará recordó el silencio del PP ante los «abusos de Audasa na AP-9», como el cobro en las cabinas de peaje después de que los usuarios se «pasasen horas» esperando a pasar por ellas. «Iso chámase fariseísmo e dobre moral do PP», continuó el parlamentario, que acusó a Xunta y populares de recibir «ordes os luns en Madrid» para actuar después «como autómatas».

Los nacionalistas habían propuesta una enmienda, que rechazó el PP, para crear una comisión de seguimiento sobre el desarrollo de las obras que informe «en tempo real e non se actúe con partidismo», y también la apertura de una comisión de investigación sobre las causas del derrumbe. Bará recogió las conclusiones «preocupantes» de los informes preliminares sobre la caída del viaducto, como la «mala calidade do formigón». «Hai que depurar responsabilidades», exigió.

En la misma línea se expresó Patricia Otero, portavoz de infraestructuras y transporte del PSdeG en la Cámara. «Rétolle a que explique por que se veu abaixo [el viaducto]. Seguro que teñen moito que dicir no PP. Quen adxudicou esas obras?», se dirigió a José Manuel Balseiro. La parlamentaria avanzó que su grupo votaría a favor de la proposición no de ley planteada por los populares, pero pidió también «esixir a mesma celeridade» a todas las Administraciones en la reparación de infraestructuras. Se acordó así de la carretera autonómica de Folgoso do Courel, cortada desde marzo del año pasado tras un desplome de tierra. «Pidamos tamén a Xunta para que o arranxe», respondió a Balseiro.