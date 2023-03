El PSdeG marca distancias con el BNG por la eólica marina: «É coherente defender a lareira cando se fai a comida nunha vitrocerámica?»

Luis Álvarez, portavoz del PSdeG, y Ana Pontón, líder del BNG.

«Lamento que PP e PSOE defendan ás eléctricas antes que a xente do mar. Estou orgullosa de estar do lado da xente deste país», contestó Ana Pontón esta mañana después de que Luis Álvarez, portavoz del PSdeG en el Parlamento, acusase a los nacionalistas de posicionarse de forma «populista» en el debate sobre la implantación de la eólica marina. Ambos líderes han marcado hoy distancias en sus respectivas ruedas de prensa en la Cámara autonómica, evidenciando el choque entre los dos partidos por la instalación de aerogeneradores frente a la costa gallega. Los primeros planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobados por el Gobierno, que plantean dar cobijo en el litoral de la comunidad a casi la mitad del espacio en España reservado para la creación de estos polígonos, es una «oportunidade histórica» para los socialistas. Para el Bloque, un «espolio».

La hoja de ruta de los socialistas gallegos coincide de lleno con la marcada desde Ferraz en cuanto al aprovechamiento de recursos naturales para desarrollar un modelo eólico intensivo. La dirección de Valentín González Formoso, en contraposición con el BNG, argumenta que los molinos permitirán alimentar con energía barata a grandes complejos industriales. Álvarez subrayó que debe «respectarse o sector da pesca por riba de calquera outro interese», pero que Galicia tiene a su disposición «un liderado ao que non pode renunciar». «Temos un papel que non poden ter outras comunidades autónomas, un recurso eólico importantísimo e un liderado ao que a Xunta, máis alá de documento pintón como a axenda energéxtica 2030, está a renunciar», indicó el portavoz parlamentario del PSdeG.

El diputado defendió que países de la Unión Europea como Portugal logran compatibilizar el desarrollo normal del sector pesquero con la eólica marina y advirtió de que el Gobierno central «garantirá a transparencia en todo este proceso», entregando toda la información necesaria, incluidas las cofradías. Una documentación, añadió, libre de la contaminación de «sectores espúrios». «Instamos ao resto de forzas a deixar fóra populismos e de colocarse detrás de pancartas», animó Álvarez que, preguntado por si aludía con ello al BNG, respondió, retórico, cuál es el modelo que presenta el BNG «para facer fronte a esa necesaria transición». «Din que non a todo», reprochó. Acusó así a los nacionalistas de anclarse «na tradición» y ser incapaces de avanzar hacia el modelo que defiende su partido.

«É coherente defender a lareira cando se fai a comida nunha vitrocerámica? Non vexo ningunha alternativa real fiable no modelo enerxético que plantexa o Bloque», resumió metafórico. «Fan populismo no sentido de poñerse detrás de demandas poucas veces coherentes, moitas veces interesadas. Deben dicir con claridade cal é o modelo para a súa comunidade autónoma», siguió el portavoz del PSdeG, que aconsejó al BNG dejar de vivir «aferrado a unha tradición cando hai que cambiar o paradigma». Álvarez recordó que «non é certo é o que di o Bloque de que hai barra libre para montar parques eólicos», sino que por ahora solo se han limitado las zonas susceptibles de acogerlos.

«Confúndense de inimigo»

Consultada por estas críticas, la portavoz nacional del BNG zanjó que su partido tiene una «proposta enerxética moi clara: hai que facer transición, pero sen espolio». Habló Pontón sobre la silla que las energéticas ocupan en el Consejo de Ministros o los enormes beneficios de estas compañías. Contrapuso esto a iniciativas nacionalistas como contar con una tarifa eléctrica propia y una empresa pública gallega que entienda la energía «coma un ben ao servizo da cidadanía».

En cuanto a la analogía de la «lareira» y la «vitrocerámica» que había hecho minutos antes Álvarez, la líder del Bloque se limitó a censurar que los socialistas «teñen a estraña habilidade de confundirse de inimigo». «Lamento que PP e PSOE defendan ás eléctricas antes que a xente do mar», concluyó Pontón. La eólica marina marcará el debate de esta semana en el Parlamento, ya que los nacionalistas reclamarán al presidente Alfonso Rueda, en la sesión de control, que solicite la paralización de los POEM aprobados por el Ejecutivo central.

El portavoz popular en el Parlamento, Pedro Puy, desaprobó a ambos partidos por el debate sobre la eólica marina. A los socialistas, por las formas elegidas por el Gobierno central en el reparto de zonas, sin consultar a las comunidades y el sector pesquero. «Ofrecendo ademáis, de xeito inoportuno, compensacións económicas non se sabe a cambio de que. Iso nos leva a pensar que hai un exceso de soberbia dende o Goberno» que, a su juicio, puede generar «resistencias». «O mecanismo e as formas poden poñer en perigo a consecución do obxectivo desexado, que é aproveitar os recursos naturais compatible co uso tradicional desas augas», explicó. Puy equiparó esa falta de explicaciones desde Moncloa al enroque del BNG de «opoñerse sen máis dicindo a todo que non».

«Galicia ten unha grande oportunidade coa eólica mariña. Compartimos o interese europeo e do Goberno de España por desenvolver esta tecnoloxía. Este é un lugar que reúne características ventaxosas», coincidió el parlamentario del PP con su homólogo socialista, recordando también la necesidad de conciliar esta tecnología «cos usos tradicionais das augas».

El BNG solicita 35 transferencias

Junto al viceportavoz parlamentario Luis Bará, Pontón presentó este lunes una estrategia para reclamar el traspaso de un total de 35 nuevas competencias después de «catorce anos de paralise» del PP al frente de la Xunta. Esa agenda para solicitar las transferencias pasará por el Parlamento y también el Congreso, según indicó la líder del Bloque.

Los nacionalistas exigen competencias en siete ámbitos diversos. Entre los 35 traspasos, Pontón citó lograr la gestión de las autopistas estatales, aeropuertos, Salvamento Marítimo, la ordenación litoral, las becas de estudio, los Paradores de turismo o la autorización de todos los proyectos promoción energética.