O 35 % dos centros optan por libros en castelán para materias que deberían impartirse en galego, según A Mesa

Alumnado traballando con libro de texto dixital nun colexio galego, nunha foto de arquivo CARMELA QUEIJEIRO

Un informe elaborado pola Mesa pola Normalización Lingüística conclúe que o 35 % dos centros educativos públicos de Galicia elixen libros de texto en castelán para materias que deberían impartirse en lingua galega.

O estudo, elaborado pola estudante de Filoloxía Galega Nuria Fouciños e coordinado polo presidente da Mesa, Marcos Maceira, analiza e compara os proxectos lingüísticos publicados nas páxinas web dos centros educativos, que inclúen os libros e manuais que se empregan nas distintas materias, e expoñen o programa e as medidas relacionadas co fomento da lingua galega nos centros, así como qué materias se imparten en cada idioma. O informe comprobou que o 60 % dos centros educativos teñen esos proxectos desactualizados (deben renovarse cada catro anos), ou directamente non ofrecen información ao respecto. Nesa liña, Maceira denuncia que «non existe» a inspección e avaliación que a Consellería de Educación tería que facer sobre estos proxectos.

Respecto á distribución horaria das materias en Educación Secundaria, Maceira asegura que non se cumpre o reparto equitativo de horas para cada lingua que marca o decreto do plurilingüismo. Así, afirma que as leis educativas estatais, tanto a Lomce como a Lomloe, «outorgan maior carga horaria a aquelas materias nas que o uso do galego está directamente prohibido».

A xuízo da Mesa, o emprego dos libros de texto dixitais, no coñecido en Galicia como programa Edixgal, empeora a situación, xa que a presenza de materias en castelán é «moi superior», con 52 horas no conxunto da ESO, fronte ás 29 horas en galego, e as 16 noutras linguas. Afirman que Edixgal inclúe «un novo veto ao galego» ao introducir o castelán en sete novas materias, algo que «incumpre o marco legal e frustra calquera intento do profesorado por corrixir esta situación».

A plataforma acusa á Xunta de levar a cabao «unha política de eliminación paulatina, intencionada e calculada da lingua galega nas clases» e de manter unha «actitude negativa constante cara a avaliación do funcionamento do decreto».