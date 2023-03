El Gobierno evaluará el trabajo de los 27.343 funcionarios estatales que hay en Galicia

CÉSAR QUIAN

Los 27.343 empleados públicos dependientes de la Administración general del Estado que conviven en Galicia están pendientes de ver cómo se resuelve ahora en el Congreso el proyecto de Ley de Función Pública aprobado esta semana en el Consejo de Ministros. Tras más de dos meses de negociación, el documento logró el respaldo de UGT y CC.OO. —con el CSIF no lo logró— después de que el departamento que dirige María Jesús Montero aceptara que los trabajadores de la Administración estatal no puedan ser despedidos ni tampoco puedan perder su condición de funcionarios aunque la evaluación que se realizará periódicamente de su trabajo no se corresponda con los resultados marcados. Para lo que valdrá esa evaluación es para reconocer los buenos resultados alcanzados. ¿Cómo? Con la implementación de un complemento de desempeño variable, no consolidable, que eliminará el actual complemento de productividad.

Funcionarios en Galicia La Voz

Lo que hace la norma, que todavía podría experimentar modificaciones en el Congreso, es desarrollar la «evaluación del desempeño» establecida por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) aprobado hace 16 años y que ya se aplica en Galicia a los empleados públicos depedientes de la Administración autonómica.

Más allá de eso, entre las principales novedades que incluye el proyecto está la de equiparar los derechos de las parejas de hecho registradas oficialmente a los de los cónyuges unidos en matrimonio a la hora de acceder a permisos o el aumento de hasta el 10% de las plazas reservadas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público.

También será obligatorio publicar las convocatorias de ingreso en el mismo año natural en el que se haya realizado la oferta de empleo público, además de que los procesos selectivos hayan de resolverse en un máximo de dos años desde la publicación de la convocatoria.

Al mismo tiempo, aumenta en un 30% las plazas de promoción interna, reconoce la movilidad para que pueda producirse antes de dos años y reduce de 10 a 4 años el período de servicios prestado necesario para acceder a la movlidad interadministrativa.

La norma recoge además diferentes medidas enfocadas a fomentar la conciliación familiar como la ampliación de los plazos de la reserva de puesto en la excendecia por cuidado de familiares e incluso, en esos casos, permite acumular en jornadas completas hasta un 50% del permiso de reducción de jornada. Y prevé la creación del Grupo B de funcionarios y la de tres cuerpos y escalas adscritos a ese grupo: Grupo Técnico Informático, la Escala Técnica Medioambiental y el Cuerpo de Delineantes.

Aunque el texto aprobado esta semana recoge algunas propuestas del sindicato CSIF, no ha logrado su respaldo definitivo. Las principales razones, como avanzó la formación en un comunicado, es que no regula el teletrabajo ni la jornada de 35 horas, no garantiza una reserva presupuestaria y fomenta «el enchufismo» en puestos directivos.