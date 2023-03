La Xunta cuestiona que Renfe suspenda el día 20 servicios de larga distancia con Galicia porque es festivo en Madrid

Un tren de alta velocidad, de los que cubren la línea entre A Coruña y Vigo, haciendo su parada en Santiago. XOAN A. SOLER

La Xunta ha trasladado a Renfe y el ADIF la queja que le remitió la Asociación de Usuarios de Media Distancia y el colectivo Perder o Tren sobre la situación de retrasos crónicos que sufre la compañía, así como la supresión de varios servicios de larga distancia el próximo 20 de marzo, simplemente porque es festivo en Madrid (trasladan al lunes la festividad de San José). En su comunicación con el delegado de Renfe en Galicia, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, asegura que la Xunta se opone frontalmente a esa decisión. «Desde el gobierno Gallego no podemos entender que unos servicios, que no sólo sirven a la Comunidad de Madrid, se suspendan cuando no es festivo en el resto de los territorios servidos», asegura, al tiempo que piden confirmación de las circunstancias que justifican la suspensión de tres frecuencias de trenes Alvia y otros tantos servicios Avant de conexión con los de larga distancia. La Xunta quiere que se evite la suspensión de estos servicios «o que al menos atiendan el tráfico interno en Galicia», pues son utilizados por muchos viajeros de media distancia.

Sobre los retrasos, Ignacio Maestro relata que los usuarios refieren «una situación continuada de retrasos en las primeras circulaciones, que sumados a una insuficiente oferta en número de plazas y frecuencias, ya puestos de manifiestos en anteriores correos, suponen para los usuarios tensiones y sanción en los centros de trabajo y estudios. Quejándose de la falta de acciones efectivas por parte de Renfe o el ADIF que solucionen estos problemas; así como de una falta de información absoluta». El alto cargo de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade pide a Renfe que tenga en cuenta esta nueva queja formal y que se informe a la Dirección Xeral de Mobilidade «sobre las medidas activas que Renfe esté aplicando o tenga previsto implementar para subsanar los problemas descritos y mejorar la información a los usuarios».

En su queja, los usuarios de los servicios ferroviarios del eje atlántico mostraban su hartazgos por los retrasos, que de media pueden superar los veinte minutos algunos días. «No podemos llegar tarde al trabajo todos los días, ya sean 20 minutos o dos horas, sin que se tomen medidas efectivas para que ambas empresas dejen de maltratarnos: somos trabajadores». «No podemos aceptar -añaden- que Renfe y el ADIF digan públicamente que son incidencias puntuales, cuando ocurren a diario y tenemos incluso pruebas de alteraciones de los registros de llegada de los trenes en beneficio del operador, muy graves en sí mismas y porque limitan nuestras posibilidades de reclamaciones».

Por otra parte, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, invitó al Clúster da Función Loxística de Galicia a «continuar traballando conxuntamente», con el objetivo de impulsar el corredor atlántico y defender las prioridades de Galicia ante el recientemente nombrado comisionado.