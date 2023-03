«Deixamos de atender os nosos pacientes polos presos», dicen médicos de Teixeiro

Uno de los patios de la cárcel de Teixeiro que comunica edificios, en una imagen de archivo. V'ITOR MEJUTO

«Fun facer un servizo ao cárcere de Teixeiro. Polos protocolos de seguridade e a atención, ao final tardamos catro horas nas que quedou o PAC sen atención», explica Ana Puga, una médica de Curtis, sobre lo que motiva la movilización que desde el servicio de atención primaria (SAP) de Curtis convocan a final de mes para visibilizar un problema que han trasladado con varios escritos a la Xerencia da Área Sanitaria de A Coruña-Cee y al Sergas.

Indican que en los últimos meses han sido requeridos por el 061 tanto el personal del PAC de Curtis como del centro de salud de Teixeiro para atender emergencias debido a la falta de personal médico en prisión. Explican que deben interrumpir su actividad y dar preferencia al aviso, provocando retrasos en la atención. En el PAC solo hay un equipo asistencial por turno para atender la población de cuatro concellos (Curtis, Sobrado, Vilasantar y Aranga), y el centro de salud, que también se ve afectado, cuenta con un médico a tiempo completo y otro a tiempo parcial, más dos enfermeras. «No caso do PAC, que traballa de 15.00 a 8.00 horas, repercute nas súas urxencias, pero no centro de saúde, que o fai de 8.00 a 15.00 horas, a súa lista de espera e as consultas que quedan sen atender hai que reprogramalas», explica Francisco Martínez, médico de Teixeiro. «Deixamos sen atender os nosos pacientes por asumir 1.200 presos. É unha volta de tocar máis, ademais, cos protocolos que hai, se é unha gran emerxencia chegamos tarde para os presos», dice.

Un sindicato de prisiones denuncia la falta de médicos en las cárceles gallegas La Voz

Dos médicos de nueve

Por la afectación a estos dos centros piden que sea revisada la indicación de que ante la ausencia del personal sanitario de la prisión deban acudir ellos a atender a los reclusos. A la cárcel de Teixeiro estaban adscritos nueve médicos, pero en estos momentos hay dos, y uno de ellos cerca de la jubilación. Además, el personal del SAP de Curtis afirma que en los casos que han atendido observaron «un significativo desaxuste en canto aos procedementos que teñen relación coa seguridade e a protección de risco do persoal sanitario do PAC».

Marisa Nogareda, otra médica, explica que, en su caso, fueron alertados a las seis y media de la mañana. Ella y la enfermera fueron trasladadas en ambulancia a la prisión. «O cárcere está preto do PAC, pero a entrada na institución ten uns requisitos e máis ou menos poden pasar 20 minutos, non é unha entrada rápida como se fai nunha casa. Eu levo traballando aquí 15 anos e é a primeira vez que acudía e descoñecía a instalación. Este caso, no que non foi preciso traslado, debeunos levar hora e media», relata. Mientras, el PAC quedó sin sanitarios y cuando acabaron ya había llegado el siguiente turno.

«Non somos o servizo prioritario, perdemos moito tempo en chegar ao cárcere e atrasámonos. No caso do PAC son as súas propias urxencias, pero nós no centro de saúde deixamos xente sen ver, van ter que pedir para outro día. O que desatendemos é a zona», cree Iria Rodríguez, enfermera en Teixeiro. Los médicos apuntan que trabajan ya en una base complicada, con un número de cartillas pequeño, pero con mucha extensión y núcleos aislados y mal comunicados.

No hay médicos para la cárcel R. Domínguez