La huelga en la Justicia suspende ya más de 9.000 juicios en Galicia mientras el ministerio espera a que los letrados «envíen su oferta»

Letrados judiciales se concentraron este miércoles ante la Delegación del Gobierno, en A Coruña. MIGUEL MIRAMONTES

Los letrados judiciales mantienen paralizada la actividad judicial en toda España después de más de mes y medio de una huelga indefinida que está causando estragos en juzgados y tribunales. Desde que empezó el paro, el 24 de enero, en Galicia ya se han suspendido mas de 9.000 juicios y hay 286.000 asuntos pendientes. En los órganos judiciales gallegos se acumulan, además, 82.000 procedimientos sin incoar, es decir, que ni siquiera se ha iniciado su tramitación. Y son asuntos de enorme importancia para sus protagonistas: hay demandas, comparecencias, conciliaciones, indemnizaciones... Todo está parado. Sin la intervención de los letrados no se mueve un papel en los juzgados.

Lo peor es que no hay ninguna luz en este túnel. Nada hace presagiar un acercamiento en las posturas tan encontradas entre los letrados, que piden importantes mejoras salariales, y el Ministerio de Justicia, que es su patronal. Las negociaciones están rotas y no hay comunicación entre las partes. Los letrados acusan al ministerio de «prolongar incomprensiblemente un conflicto que tanto está perjudicando a los ciudadanos, a los profesionales y al servicio público». Critican que el ministerio no los haya convocado para retomar «una negociación leal». El comité de huelga asegura tener una «voluntad sincera» para alcanzar un acuerdo con una solución que ponga fin a la huelga. «En manos del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España está», dicen los letrados.

No piensan lo mismo en el Ministerio de Justicia. Fuentes del departamento que dirige la ministra Pilar Llop aseguraron este miércoles a La Voz que están esperando la contraoferta anunciada por los letrados después del rechazo a la propuesta que les planteó el ministerio en la última y fracasada reunión que ambas partes mantuvieron el pasado 28 de febrero. Desde entonces no hay contactos y los casos y los problemas se acumulan en los juzgados.

«Que envíen la propuesta»

Desde Justicia aseguran que han hecho ofertas económicas muy concretas y que todavía están esperando a que los letrados judiciales «hagan llegar al ministerio la contrapropuesta de la que hablan». Sobre las quejas de los letrados respecto a la forma de comunicación con el departamento de Llop, las mismas fuentes piden a los huelguistas que la hagan llegar como quieran: «Que la envíen para poder analizarla y dar una respuesta».

Tampoco hay coincidencia entre el ministerio y los letrados respecto a los datos de seguimiento del paro. Mientras el comité de huelga daba este miércoles una participación del 74 %, desde el ministerio se rebajaba al 21 % la cifra de letrados que secundaron la jornada de paro. Coincidan los datos o no, lo cierto es que la huelga está provocando graves suspensiones en la actividad judicial. Los letrados judiciales aseguraron ayer que ya son 392.000 las demandas que están pendientes de reparto en los juzgados españoles, que hay más de 329.000 juicios suspendidos y que la cuenta del dinero que está paralizado en los órganos judiciales de toda España desde que comenzó la huelga supera los 1.100 millones de euros.

Juan José Yáñez, portavoz de los letrados judiciales: «No hemos hecho un mes de huelga para abandonar ahora sin un acuerdo justo» José Manuel Pan

Las movilizaciones de los letrados continúan y prácticamente a diario se concentran ante organismos estatales en cada provincia para mantener vivas sus reivindicaciones. Así ocurrió este miércoles en A Coruña, donde un grupo de letrados posaron con una pancarta ante la sede de la Delegación del Gobierno de España en Galicia.

Ante la sede del PSOE en Ferraz

Para el próximo sábado está prevista una gran concentración en Madrid. El comité de huelga ha convocado el acto de protesta a las nueve de la mañana ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz.