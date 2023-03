Condenado el Sergas por el suicidio de una paciente el día después de amenazar con hacerlo

Álvaro Moleón

El suicidio es un problema cada vez más alarmante en nuestro país. Ahora mismo, triplica las muertes por accidentes de tráfico y, según el INE, hemos superado la barrera de los 4.000 suicidios, algo que no ocurría desde el año 1906. Por si fuera poco, el número real de suicidios podría incluso ser mayor, ya que siempre son más de los que se cuentan. Un accidente de tráfico no se cuenta como suicidio, pero puede serlo. Se trata de una pandemia de la salud mental a la que no se le está dando su debida importancia y es necesario que empecemos a tomar consciencia de esto.