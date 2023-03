Pontón reclama «unha tarifa eléctrica máis barata» ante la escalada de precios

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón XOAN A. SOLER

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exige al Ejecutivo central y a la Xunta que adopte medidas «máis contundentes e valentes» ante una escalada de precios «que non cesa», advirtiendo de que esa subida del IPC es superior a la del conjunto estatal. La líder del Bloque, que asistió a un acto electoral en Ourense esta mañana, pone el foco en la cesta de la compra y la energía, reclamando en este último caso que se impulse «unha tarifa eléctrica galega máis barata que permita baixarlle a factura ás familias e ás empresas galegas».

Los nacionalistas señalan que el precio de la electricidad subió 77 euros de media en febrero, frente a los 57 de enero, citando datos de la OCU. Además, la inflación en los alimentos aumentó un 16,5 %, «subidas que van directamente ao corazón das familias e das pemes», alertan. Pontón pide así que se adopte un nuevo modelo de regulación de precios en la electricidad, «acabando dunha vez por todas cos beneficios caídos do ceo».

La portavoz nacional argumenta así que Galicia pueda reivindicar «algo básico», como es contar con una tarifa eléctrica propia, ya que la comunidad exporta el 40 % de la electricidad que produce. «Unha tarifa xusta que compense polos custes ambientais e sociais da produción de electricidade, igual que sucede na maioría dos países europeos», añade.

En cuanto a la cesta de la compra, el BNG propone crear un observatorio de precios que «detecte a especulación nos alimentos e a combata». «É evidente que se está especulando e os gobernos teñen que actuar para evitar esa especulación que afoga as familias, mentres os e as produtoras non teñan ningún incremento de prezo dos seus produtos», subrayó. Pontón tilda de «disparate» la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés, al alertar de que este no es un proceso inflacionista derivado de un aumento del consumo. Así, esta subida «só cargaría sobre a maioría social o peso dunha crise que non provocou», explica.