Ethel Vázquez ve con «preocupación e decepción» la falta de avances en el corredor atlántico

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha mostrado su «preocupación e decepción» tras el encuentro del pasado lunes con el comisionado del corredor atlántico noroeste, José Antonio Sebastián, ya que, según ha afirmado, no hay un plan director, se ha perdido mucho tiempo y no hay avances.

En una entrevista en la Radio Galega, Vázquez ha lamentado que el Gobierno haya acudido a ese encuentro «sen diálogo» y sin haberse reunido con la Xunta. Así, ha vuelto a demandar una reunión con el ministerio que, tal y como ha recordado, «xa solicitaran os tres presidentes» —de Galicia, Asturias y Castilla y León— para abordar el plan director del noroeste y trasladar las singularidades y necesidades de cada comunidad.

«Levamos moito tempo de atraso e vemos como o comisionado acode a Galicia de costas, sen dialogar coa Xunta. O que máis sorprende é que en Galicia a súa primeira reunión é co propio Goberno. Son sorprendentes este tipo de accións. Levamos cinco anos de atraso respecto ao Mediterráneo e seguimos esperando esa reunión específica», ha señalado.

En cuanto al presupuesto para el corredor, que el comisionado ha cifrado en 1.300 millones de euros, la titular de Infraestruturas lo ha calificado de ínfimo porque, según ha apuntado, esa inversión «serviría unicamente para a renovación ordinaria das vías do tren e non para unha transformación e modernización da línea ferroviaria ou para incrementar as capacidades loxísticas». Según la conselleira, se necesitarían «8.000 millóns de euros» para la transformación total de la línea ferroviaria, para modernizarla y hacerla competitiva.

Además, Ethel Vázquez ha criticado que el documento que les presentaron en la cumbre de Gijón es «practicamente un plaxio e idéntico ao que presentou Ábalos no 2019», algo que «confirma que se perdeu moito tempo». Por eso, ha insistido en la necesidad de mantener una reunión urgente y específica en la que abordar las necesidades para transformar la red ferroviaria de mercancías.

En esta misma línea, en la planificación del comisionado, Ethel Vázquez ve «moitas imprecisións e moitos erros», así como «ausencias preocupantes», entre las que ha destacado la salida sur de Vigo o las variantes para la mejora ferroviaria para conseguir la alta velocidad entre Ourense y Lugo. «O que queremos é un corredor atlántico de mercancías ambicioso, que nos poña no mapa da competitividade e non que sigamos na cola dos investimentos e da competitividade», ha manifestado.

Del mismo modo, la representante de la Xunta también considera inverosímil que esté operativo en el 2032: «Unicamente é crible se é unha simple renovación de vía, que non nos serve e non admitiriamos en Galicia nin no noroeste».

La cumbre en Vitoria

Por otra parte, Ethel Vázquez ha trasladado que la Xunta espera sumar al País Vasco y a Cantabria como «aliados» en la defensa del corredor atlántico noroeste en la cumbre prevista este lunes en Vitoria, en la que participarán los presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco para analizar las conexiones ferroviarias del norte con Europa.

«Esperamos sumar esforzos e aliados e unirnos nesa estratexia conxunta con Asturias e Castela e León. Sumamos a Cantabria e ao País Vasco para defender igualdade de oportunidades e de investimentos», ha subrayado Vázquez, que acompañará a Rueda en este encuentro con el lendakari, Iñigo Urkullu y los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla.