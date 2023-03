Detenido un conductor ebrio que circuló en sentido contrario en el acceso a la AP-9 en Rande y chocó con varios vehículos

José Manuel Pan

«Non me deu tempo a nada. Foi moita sorte. Volvín nacer». Quien así habla es el conductor de un coche que sobrevivió sin lesiones a la colisión frontal causada por una conductora que circuló varios kilómetros en sentido contrario por la AP-9 cerca de Ferrol y que se estrelló contra su coche. Tuvo mucha suerte porque encontrarse con un vehículo de frente sin tiempo a reaccionar representa siempre una situación de máximo riesgo. Primero, por la sorpresa que supone que en una vía con los sentidos de circulación separados por una mediana física aparezca de frente un coche que no debería estar ahí. Y segundo, porque ante un vehículo en sentido contrario las soluciones son pocas. En el caso de que haya dado tiempo a realizar el aviso de la incidencia en los paneles de mensaje de la DGT, la mejor recomendación es parar en el arcén, encender las luces de cruce y las de emergencia y confiar en que el infractor circule por su derecha y no cambie de carril. En un incidente de este tipo hay que tener suerte.