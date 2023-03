Rueda pide a sus candidatos tender la mano a todos los gallegos después de que Formoso compare las municipales con una batalla

Alfonso Rueda acaricia en Negreira la cabeza de un militante al que le cayó encima un altavoz que fue derribado por el viento. Sandra Alonso

Lanzada ya la precampaña de las municipales, Alfonso Rueda viajó hoy sábado a Tui y a Negreira para apoyar a los candidatos del PPdeG en ambos concellos.

El presidente de los populares gallegos advirtió que votar al PSOE en las locales «é darlle forzas a Pedro Sánchez para que siga na Moncloa co escándalo do Tito Berni e sen recoñecer que a Lei do só si é si vai rematar grazas aos votos do PP».

Rueda reprochó además al Gobierno «perseguir, culpar e sinalar aos autónomos e aos empresarios polas dificultades económicas da xente», y contrapuso esa actitud con la del candidato popular de Tui, Nico Montes, que «será intelixente para crear riqueza e apoiar o emprendemento».

En Negreira, Rueda llamó a unificar los votos porque, como ocurre en otras localidades, «tanto o PSOE como o BNG aspiran a poder xuntarse onde poidan para que o PP non consiga a maioría absoluta».

El presidente cargó contra el Bloque por ser «o partido que racha co Xacobeo e di que xa está ben de falar do Camiño e da importancia dos peregrinos», e invitó a esos críticos y a quienes sitúan el Xacobeo como «unha obsesión do PP» a que vayan a hablar con los vecinos de Negreira «que montaron un negocio e gañaron cartos grazas ao Ano Santo».

Rueda afirmó que su candidato en Negreira, Rubén Suárez, sabrá aprovechar «as oportunidades turísticas e empresariais» que tiene ese concello.

El presidente del PPdeG también se refirió al discurso de ayer sábado de Valentín González Formoso. Criticó que el «xefe teórico» del PSdeG considere las municipales como «un campo de batalla» y pidió a sus candidatos que tiendan la mano a todos los vecinos: «Isto non vai duns contra outros, vai de falar con todo o mundo, os que nos votaron sempre, os que o farán en maio e os que pensan que non o farán. O PP é un partido que escoita á xente», dijo.

Calvo, sobre Formoso

El vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, también en Negreira, dijo en referencia a Formoso que el PSdeG es un partido con «un líder que non quere ser líder» y que «non quere ser presidente da Diputación, sino alcalde do seu Concello». El PSdeG «é unha sucursal de Sánchez» sin proyecto. También recomendó a Formoso que «se preocupe máis por Galicia» y en que lugar de hablar, «como falou na reunión do seu partido, de Ucraína, falase con Sánchez e reclamase os fondos Next Generation».