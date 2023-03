Formoso marca perfil autonómico un día después de anunciar su candidatura en As Pontes

Sandra Alonso

«Alfonso Rueda non existe», dijo Valentín González Formoso ante el comité nacional del PSdeG. El presidente de la Xunta y jefe del PPdeG está «alleo aos problemas do país» y «ausente na súa cova», de la que solo sale para «atacar os servizos públicos» o poner en duda «os dereitos das mulleres» por no rechazar el protocolo sobre el latido fetal en Castilla y León. «Iso é Alfonso Rueda, iso é Radio María e iso é o que temos na presidencia da Xunta», subrayó Formoso.

El secretario general del PSdeG, que este mismo viernes anunció que optará a la reelección a la alcaldía de As Pontes, no se refirió a esa decisión. Su discurso tuvo un marcado carácter autonómico en las críticas y en las propuestas. En las primeras, tiró contra el líder del PPdeG por hacer un presupuesto para el 2023 que ignora las necesidades de las empresas y las familias, y por no defender los intereses de Galicia en la Unión Europea, incluso a pesar de que Úrsula Von der Leyen está en su sector político. Formoso contrapuso esa ausencia de Rueda con el viaje que él mismo hizo a Estrasburgo, donde se entrevistó con cinco comisarios de la UE y con el responsable de la diplomacia Europea, Josep Borrell.

Pero también disparó contra el BNG por su postura en el conflicto ucraniano. Empezó por tachar al PP de «sargentos chusqueros» o «arensivias belicosos» por su apoyo a la invasión de Irak o la operación para expulsar a uniformados marroquíes de la isla de Perejil. Pero subrayó que «non somos o BNG», al que reprochó no haber apoyado la condena por la matanza de Bucha y vivir aún en la época de Reagan -Ronald, expresidente de Estados Unidos- «cando a Otan era un sucedáneo do despacho oval». Se trata de que el «nacionalismo exacerbado de Putin non triunfe». Los socialistas «non proliferamos da guerra, non nos gusta nada mandar [a Ucrania tanques] Leopard ou mandar soldados a batallas, pero si hai que dala pola liberdade o temos que facer».

Desde el hotel compostelano en el que se celebró el comité, Formoso reconoció que «nos toca facer socialismo nun contexto complexo» en el que hay que «transmitir certidumes á poblacion». Se refirió al cambio de modelo económico y comercial, a la transición digital y al cambio geoestratégico y militar, con las «incertidumes máximas» que causa una guerra «aquí ao lado» y las crecientes tensiones entre los bloques que encabezan China y Estados Unidos con la invasión de Taiwán de fondo. Formoso subrayó incluso las consecuencias de que se le «acabe a gasolina» a Joe Biden, actual presidente de EE.UU., ante el riesgo de la vuelta del «trumpismo».

En el escenario nacional, Formoso también ve a Alberto Núñez Feijoo «ausente», pero subrayó que «non autista», reprochando así al presidente del PP el uso que hizo el año pasado de ese término para referirse a la inacción del Gobierno central.

Al mismo tiempo, Formoso cerró filas con Pedro Sánchez y su Gobierno, cuyo «paraugas social» en la época del covid «quedará para os anales da Historia».

El secretario general del PSdeG señaló el dato inquietante de que «o 40 % de quenes están traballando» están en riesgo de caer bajo el umbral de la pobreza, aunque hace diez años «formaban parte da clase media». Subrayó que Sánchez, que es presidente desde el 2018, ha tomado medidas para paliar esa situación que incluso se adelantaron a las de la Unión Europea, como quitar el céntimo verde, eliminar el IVA de la luz, el tope del gas, la gratuidad de los transportes públicos, un aval de 200.0000 millones para el tejido industrial y otras. «Estamos francamente orgullosos», dijo, de la gestión del Gobierno.

Reconoció que, por su puesto, a veces el Ejecutivo «comete erros». Señaló entre ellos la ley del sí es sí, que antes de que arrancase el comité centró parte de las conversaciones menos felices de los asistentes, pero subrayó que cuando se produce una equivocación hay que tener «o acerto de rectificar como fixo o PSOE». Puso además en valor el legado socialista en derechos femeninos que está «na pituitaria, na memoria das mulleres», frente al «retroceso» de sus derechos que suponen los gobiernos del PP.

Insistiendo en su mensaje de apoyo a Pedro Sánchez, subrayó que el ahora presidente «ten que volver a imperar na presidencia do Goberno» porque «nos peores momentos de Europa» que esté al frente un socialista «sempre nos deixa dormir tranquilos», ya que es un indicador de que se mantendrá el enfoque socialdemócrata de los problemas. Para que Sánchez continúe, señaló que la «a primeira batalla» es la de los municipales, y subrayó que esa apuesta por el municipalismo no es solo estratégica, también es política. Mientras Podemos y Vox «languidecen» por su falta de interés en los ayuntamientos, el municipalismo es garantía de pervivencia, «por iso o PSOE vai durar dez mil anos», proclamó.

En el comité nacional se ratificarán las candidaturas a las alcaldías, entre ellas la del propio Formoso en As Pontes. A la reunión acudieron los principales dirigentes del partido en Galicia, con la excepciones destacadas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. El anterior secretario general, Gonzalo Caballero, asistió al discurso, pero abandonó después el encuentro para atender distintos compromisos. Tras la intervención de Formoso se abrió un turno de intervenciones de los asistentes, para la que pidieron vez al menos siete representantes del sector de Caballero, entre ellos Pablo Arangüena. Al inicio del comité daba por hecho que parte de las intervenciones, debatidas a puerta cerrada, tratarían sobre la decisión de Formoso de optar a la reelección y sobre la elaboración de la lista electoral en A Coruña, que ha sido impugnada por un grupo de 50 militantes, entre ellos el propio Arangüena.