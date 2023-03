Alerta: más vehículos en sentido contrario por las carreteras gallegas

Imagen de archivo de una colisión frontal causada por un coche que circulaba en sentido contrario.

«Non me deu tempo a nada. Foi moita sorte. Volvín nacer». Quien así habla es el conductor de un coche que sobrevivió sin lesiones a la colisión frontal causada por una conductora que circuló varios kilómetros en sentido contrario por la AP-9 cerca de Ferrol y que se estrelló contra su coche. Tuvo mucha suerte porque encontrarse con un vehículo de frente sin tiempo a reaccionar representa siempre una situación de máximo riesgo. Primero, por la sorpresa que supone que en una vía con los sentidos de circulación separados por una mediana física aparezca de frente un coche que no debería estar ahí. Y segundo, porque ante un vehículo en sentido contrario las soluciones son pocas. En el caso de que haya dado tiempo a realizar el aviso de la incidencia en los paneles de mensaje de la DGT, la mejor recomendación es parar en el arcén, encender las luces de cruce y las de emergencia y confiar en que el infractor circule por su derecha y no cambie de carril. En un incidente de este tipo hay que tener suerte.

No son pocos los casos de conductores en sentido contrario detectados en las autovías y autopistas de Galicia. Un informe del Centro de Gestión del Tráfico Noroeste-Cantábrico revela que el año pasado hubo 108 situaciones de ese tipo (tres al día). Se conocen gracias a los avisos de otros automovilistas que se cruzan con ellos, a las cámaras de la Dirección General de Tráfico ubicadas en las vías de alta capacidad gallegas y a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El dato de este año no es tranquilizador. Ya se han contabilizado 25 intrusiones en carriles equivocados. En febrero hubo 16 casos, solo 1 menos que en los dos primeros meses del 2022.

en aumento

Más casos. «El de los vehículos en sentido contrario en vías desdobladas es un fenómeno que va en aumento», explica el teniente Francisco Javier López Dopico, jefe del Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol. Asegura que la DGT viene advirtiendo en los últimos años de este problema, que viene causando unos cuarenta siniestros al año en Galicia. Y siempre son impactos de graves consecuencias, pues ocurren en vías en las que se alcanzan velocidades elevadas y en situaciones inesperadas para los conductores que circulan de manera correcta.

el factor humano

Alcohol y drogas. Las estadísticas de Tráfico apuntan al factor humano como motivo principal de este tipo de sucesos. De hecho, en muchos casos los conductores que circulan en sentido contrario dan positivo en alcohol o en drogas después de ser interceptados por una patrulla. Ocurrió así en los dos últimos casos en las últimas semanas en Galicia que terminaron en colisiones frontales. La tendencia europea es ir hacia lo que se denomina «sistema seguro», en el que al conductor se facilita la labor todo lo posible para que el factor humano tenga menos incidencia y para que las carreteras sean más seguras.

Conductores de edad avanzada. Otra parte importante de los casos de circulación en sentido contrario la protagonizan conductores de edad avanzada. Cada vez hay más situaciones de este tipo. «Muchos conductores se desorientan cuando intentan acceder a una autopista o autovía», asegura el teniente Dopico. La configuración de los carriles de acceso y la señalización específica pueden llegar a confundir a determinadas personas «que tienen algún tipo de deterioro en sus condiciones psicofísicas y se desorientan», advierte el guardia civil, que recuerda casos en los que el que va en sentido contrario recibe avisos con luces y sonidos de los otros coches, «pero son incapaces de reaccionar pese a esas advertencias».

la infraestructura

Señales más visibles. Después de un acceso en sentido contrario, los especialistas de la Guardia Civil de Tráfico analizan todos los elementos. «Hacemos una valoración de la infraestructura y analizamos la vía y la señalización para ver si hay algo que pudiera llevar a error al conductor», dice Dopico. Hace unos años se reforzó la señalización en los enlaces de las autovías y autopistas gallegas con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de error. Se instalaron señales de alta visibilidad en todos los accesos y se colocaron balizas en las medianas para separar los carriles de entrada y de salida. «Lo analizamos todo para ver si hay algo que se pueda mejorar», señala el teniente.

Así se intercepta un vehículo en sentido contrario La Voz

las vías con más casos

AP-9 y A-6. El informe de la DGT sobre vehículos en sentido contrario en Galicia indica que se han registrado incidentes de este tipo en casi todas las vías desdobladas, pero que el mayor número de casos se detectaron el año pasado y en lo que va del 2023 en la AP-9, la A-6, la A-52, la A-55 y la AG-11. Las localizaciones de estos casos se sitúan en las proximidades de las ciudades de Vigo (destacan los datos de O Porriño), de Santiago y de A Coruña.

Último caso de vehículo en sentido contrario detectado en Galicia. El BMW de la foto fue interceptado en la A-6 por la Guardia Civil. Suso Pena

Revisión médica extraordinaria e incluso cárcel por conducción temeraria

Cuando se detecta un vehículo en sentido contrario en autovía o autopista saltan todas las alarmas y hay que intentar neutralizar al vehículo cuanto antes. La primera alerta suele provenir de conductores que se han cruzado con el infractor. Otras veces, el aviso llega desde el Centro de Gestión del Tráfico tras descubrir al invasor en alguna de las cámaras de la red viaria.

«Cuando recibimos el aviso enviamos a las patrullas más cercanas», afirma el teniente Dopico. Lo primero es cortar el acceso a la vía para que no entre más circulación al tramo por el que va el vehículo. Si la patrulla consigue localizarlo desde la otra calzada se pone a su altura y lo advierte con señales luminosas y sonoras. Si el conductor no reacciona hay que parar el tráfico que circula hacia él, ponerse al frente y tratar de que se detenga, incluso con pinchos en la calzada.

Un delito castigado con cárcel

La circulación en sentido contrario está tipificada como delito de conducción temeraria, castigado con prisión de seis meses a dos años y privación del carné de uno a seis años. Si se hace con manifiesto desprecio a la vida de los demás, la pena es de 2 a 5 años de cárcel y 6 a 10 años sin carné.

Además, en los casos de desorientación, los conductores son propuestos para una revisión médica extraordinaria en los servicios de inspección del Sergas. El resultado de ese análisis puede dar lugar a restricciones e incluso a la retirada del carné por pérdida de condiciones psicofísicas.