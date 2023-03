El retraso de los trenes Avril empañan las buenas previsiones del sector turístico para Semana Santa

Sandra Alonso

El sector turístico de Galicia vive un momento dulce tras los 6,5 millones de visitantes que llegaron a la comunidad en el 2022. Ese récord ha permitido dejar atrás las vacas flacas del covid, que, explica Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, puso de moda los destinos «non masificados, sostibles e de natureza» un terreno de juego en el que la comunidad puede lucirse.

En ese escenario, la previsión para esta Semana Santa es que «se igualen ou se superen as cifras do ano pasado», añade Castro. El Xacobeo del 2022 fue, con más de 430.000 compostelas, el más multitudinario de la historia. Pero la clave es que ha posicionado a Galicia en el nuevo escenario turístico, y el número de peregrinos, lejos de caer, ha aumentado. En enero y febrero lo recorrieron —y pidieron su acreditación— 5.700 personas, un 40 % más que el año pasado, dice la directora de Turismo.

Pero el elemento diferencial para este ejercicio puede ser el tren. El AVE, señala Castro, ha hecho viables los «city breaks», los viajes de fin de semana, que antes eran casi imposibles por los largos tiempos de trayecto. Ahora, con Madrid a poco más de dos horas de Ourense, los visitantes acuden en gran número a la ciudad de As Burgas. «Nótase moitísimo», subraya la directora. Madrid es un gran «hub» —centro de actividad—, por el que se mueven miles de personas, que ahora tienen la posibilidad de hacer un viaje corto «cear en Galicia, quedarse unha ou dúas noites, percorrer o casco histórico e a ruta dos viños» y regresar a casa. Cuando el Gobierno implante los trenes Avril, que prometió para el pasado verano, las demás ciudades gallegas también serán destinos viables.

Cesáreo Pardal, el presidente del Clúster de Turismo, coincide en el diagnóstico. «El AVE está cambiando el panorama turístico, mucha gente, cada vez más, viaja hasta Ourense y visita la ciudad o se desplaza a las cercanías, y eso a pesar de que las frecuencias son insuficientes y de que faltan los trenes Avril y nos siguen engañando con su llegada».

Galicia lo tiene todo Agustín Vázquez

Pardal señala que la mejora de las comunicaciones ferroviarias cambiará incluso el escenario del turismo internacional, ya que evitará escalas en Barajas que obligaban a pasar un día entero entre aviones y aeropuertos. Así les sucedía a los viajeros que venían de destinos como Berlín o Dublín, que de cuatro días de viaje debían dedicar dos a los trayectos. Con el tren, «va a ser una cuestión de horas», subraya.

Pero queda «mucho por hacer», insiste Pardal. Los Avril tienen que llegar al resto de las ciudades gallegas, «y es necesario mejorar la infraestructura de las estaciones y que sean más cómodas para los mayores, esa es otra de las asignaturas pendientes». Otro aspecto a mejorar, más allá de las infraestructuras, es que falta mano de obra en el sector: «Hay restaurantes que podrían dar cuatro turnos de comida, pero se están quedando en dos porque les falta personal», señala.

Su previsión para la Semana Santa coincide con la de Castro. Va a ser «similar al año pasado y a depender un poco del tiempo». Si luce el sol, afirma que la mayoría de los establecimientos superarán el 80 % de ocupación y algunos colgarán el cartel de lleno. Si viene lluvia, «estará entre el 65 % y el 70 %».

En cuanto al Camino de Santiago, su sensación es que será «tanto o más bueno que el año pasado». La ruta «ha dinamizado pueblos enteros que viven del Xacobeo». Pero subraya que «no todo es Camino en Galicia». La gastronomía «aún puede tirar mucho más», y también las distintas modalidades de turismo sostenible, en el que ya trabajan más de 70 empresas.

Las casas rurales son los nuevos «resorts»: nueve alojamientos para desconectar en Galicia Ana Abelenda

El mercado de los pisos turísticos espera que el grueso de las reservas llegue en los últimos días

Avanzar previsiones de cara a la Semana Santa es difícil para el sector de las viviendas de uso turístico (VUT). «É unha das épocas con máis reserva de última hora. Así como xa levamos dende primeiros de ano recibindo reservas para o verán, mesmo dende o estranxeiro, para a Semana Santa o groso chegará a semana antes, a partir do día 24 máis ou menos», apunta Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, asociación que agrupa a propietarios de estos alojamientos en Galicia.

Aguín coincide con el responsable del Clúster de Turismo de Galicia en que las previsiones del tiempo tienen especial incidencia en estas fechas: «É máis cambiante que noutros momentos do ano, por iso a xente agarda a ter unha idea máis aproximada de cómo vai vir para pechar os seus plans e decidirse por uns lugares ou outros, por un tipo de actividades ou outras».

Las viviendas de uso turístico se triplican en tres años, con pocas restricciones municipales mónica p. vilar

Con todo, desde el sector de los alquileres turísticos también consideran que las expectativas son buenas porque «Galicia está de moda», defiende, y es seguro que habrá zonas con el cartel de completo: «Santiago e Vigo sempre funcionan, e Ourense coa chegada do AVE agora tamén dá moito xogo. E logo están sempre a Ribeira Sacra, as Rías Baixas... Mesmo haberá xente que aproveite para facer os distintos camiños de Santiago, se non puido facelo ou rematalo no Ano Santo», indica Aguín, que cree que la pérdida del tirón oficial del Xacobeo no tendría por qué pasar factura: «O Ano Santo é un plus, pero podemos ter igualmente unha boa Semana Santa, porque na pandemia a xente descubriu Galicia, as súas fortalezas como destino, e sabe que aquí poden facer combinacións de moitos tipos de turismo: interior, costa, urbano, de sendeirismo, náutico...».

Precisamente, el planteamiento que hizo la delegación de Galicia en Fitur apostaba por destacar esos otros atractivos que la comunidad tiene más allá del turismo de masas y además de la ruta Xacobea, desde la gastronomía y el enoturismo hasta ofertas concretas como la Ruta de las Camelias, que Nava Castro también destaca como un éxito en ese esfuerzo por diversificar la oferta más allá del turismo de sol y playa.