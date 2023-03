El expresidente del Constitucional, Juan José González Rivas, avala la competencia de Galicia sobre su costa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el expresidente del Constitucional, Juan José González Rivas, y las conselleiras de Mar y Medio Ambiente, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez, a su llegada a Palexco MIGUEL MIRAMONTES

La ordenación del territorio y del litoral son «piezas explícitamente reconocidas en el estatuto de autonomía de Galicia» ha dicho esta mañana el expresidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, en la conferencia inaugural de las jornadas Hacia una gestión integrada del litoral: la hora de Galicia, convocada por la Xunta en colaboración con el Observatorio del Litoral de la UDC, cuyos responsables, Javier Larruga y Marta García Pérez, ejercieron de moderadores.

El acto, que arrancó a las 9.15 horas en el palacio de exposiciones y congresos Palexco de A Coruña, cuenta con la participación de 12 catedráticos y profesores de Derecho y otras disciplinas relacionadas con la gestión del litoral procedentes de universidades de toda España, letrados del Consello Consultivo y el servicio jurídico de la Xunta, representantes de los empresarios y el sector turístico. Será clausurada por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a partir de las 18.15 horas, y la inauguración corrió a cargo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Entre el público, formado en su mayoría por académicos, también hubo políticos, como el diputado del BNG Luís Bará.

En su conferencia de apertura, González Rivas destacó la importancia de la jornada, que juzgó «decisiva» en el desarrollo de la ley del litoral de Galicia, que pronto la Xunta elevará al Parlamento. Del encuentro, añadió, se derivarán «aspectos muy positivos» para iniciar el «ese camino de fortalecimiento» de la ordenación del litoral a nivel autonómico, que «sin duda contribuirá al desarrollo de Galicia».

El magistrado llamó además a la defensa de la «norma institucional básica de Galicia», su estatuto de autonomía, e instó a propiciar el diálogo para desarrollar un camino, el de la ley, «ya iniciado»; en el que deseó «lo mejor» para una comunidad que «vive tan de cara al litoral» y que supondrá «un paso muy importante» para seguir ahondando en la conformación de la estructura de la comunidad.

La palabras de González Rivas fueron destacadas por el presidente Rueda: «Todo un expresidente do Tribunal Constitucional acaba de decir clarísimamente que tal e como está redactado o Estatuto de Autonomía é perfectamente viable que podemos exercer esa competencia sen modificalo», lo que el Gobierno ha puesto como condición para transferir las competencias del litoral. Rueda mostró su confianza en que el Parlamento de Galicia apruebe la ley, y el Ejecutivo «entre en razón» y no presente el recurso ante el Tribunal Constitucional que anunció. Para ello, les enviarán las conclusiones de la jornada, incluyendo la conferencia del expresidente de esa institución en la que confirma que no es necesario cambiar el estatuto, una opinión que comparte el Consello Consultivo.

En su discurso inaugural, el presidente de la Xunta, subrayó que el aún anteproyecto de ley es producto de un trabajo «serio e riguroso» que tiene «pleno respeto» por la legislación nacional. También subrayó que pretende proteger la costa y compatibilizar esa protección con «la vida de los pescadores, las empresas y la industria», como ha sido tradicional en Galicia.

Rueda recordó que no se está hablando de problemas abstractos. En la costa gallega hay 2.690 edificaciones, muchas de ellas viviendas y también 39 colegios, 59 lonjas y más de 110 mercados, además de centros comerciales, deportivos u hoteles. Por lo tanto, para «asegurar as paisaxes» y también la «vida económica», la Xunta no solo tiene derecho, sino que «casi es nuestra obligación regular nuestro litoral», subrayó el presidente.