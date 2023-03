Los letrados, a la ministra de Justicia: «Pilar, sal a negociar»

Daniel Gonzalez | EFE

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que están en huelga desde el 24 de enero salieron este jueves a las calles de Madrid para manifestarse y reivindicar sus derechos ante el Ministerio de Justicia. Los funcionarios exigen a los responsables ministeriales que se retomen las negociaciones, que ahora están paradas, tras algo más de un mes de paro indefinido en reivindicación de mejoras salariales.

El comité de huelga mostró su satisfacción por haber reunido en la manifestación de este jueves a más de 1.500 compañeros llegados desde distintos puntos de España. Los LAJ se concentraron en la plaza de Callao y después se dirigieron, ataviados con togas, a la calle de San Bernardo para gritar frente al Ministerio de Justicia lemas como «Pilar, sal a negociar» y «pactar y no cumplir es mentir».

«Ha sido un éxito rotundo», expresan fuentes del comité, que añaden que «este cuerpo ha vuelto a demostrar su unidad y que está muy vivo, no arredrándose ante los embates que nos llegan desde el ministerio». Los letrados han revelado que el Ministerio de Justicia les ha pasado a algunos operadores jurídicos un dosier en el que reconoce los acuerdos a los que llegó en abril del 2022 con las asociaciones de LAJ.

Los letrados en huelga corearon frases contra los responsables del ministerio y mostraron carteles en los que se busca a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que los reciba y cumpla los acuerdos comprometidos en abril. A la ministra le dicen: «Basta ya de excusas, cumpla los acuerdos, y si no son capaces, usted y su equipo ministerial, de mantener su palabra, dimitan». Los manifestantes volvieron a reclamar al presidente del Gobierno «que tome los mandos, dada la inactividad y desidia de la ministra Llop».

Tras cuatro reuniones fallidas, varias ofertas intercambiadas y acusaciones mutuas, el martes pasado tuvo lugar el último encuentro hasta la fecha entre los huelguistas y el ministerio, encabezado por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo. Desde entonces no ha habido ninguna otra comunicación.

La versión del ministerio

Para Justicia, sin embargo, «la pelota está en el tejado de los letrados». Fuentes del ministerio aseguraron a Efe que están a la espera de una «contrapropuesta» de los funcionarios en la que expongan «algo diferente de su propuesta de máximos», la llamada cláusula de enganche. Mediante esta reivindicación, de la que los letrados han hecho su bandera, exigen no cobrar nunca menos del 85 % respecto a jueces y fiscales.

Según los últimos datos facilitados por el comité de huelga, el paro deja por el momento 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y alrededor de 1.000 millones de euros paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones de los juzgados está a punto de llegar a 6.000 millones de euros.

Llop reclama a los letrados que sean «realistas» y hagan nuevas propuestas. Aceptar su petición de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales, alega Justicia, supondría un aumento mensual de «más de mil euros» por funcionario en su salario de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año. Los letrados denuncian que han ido acumulando nuevas funciones y carga de trabajo sin compensación y acusan al ministerio de incumplir los compromisos que adquirió con el colectivo en abril del 2022.

«Seguimos firmes en la lucha»

Pese a que el seguimiento del paro de los letrados judiciales no supera el 30 % según los datos que cada día ofrece el Ministerio de Justicia, desde el comité de huelga aseguran que está siendo secundado por más del 70 % de sus compañeros. «El seguimiento es abrumador y podemos decir con orgullo que nos mantenemos firmes en nuestra lucha», dicen los representes de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que continúan su acción de protesta iniciada el pasado 24 de enero, lo que supone un total de 33 jornadas de huelga, si se tienen en cuenta los días hábiles transcurridos desde entonces.

Los letrados acusan al ministerio de «dilatar el conflicto» al evitar la negociación con el comité de huelga, lo que permite que el problema siga creciendo. «Cada día son más los compañeros y compañeras que se unen a la huelga, y cada día estamos más indignados», dicen los letrados.Según sus datos, el miércoles el seguimiento de la huelga fue del 73 %, mientras que desde el ministerio lo reducen al 20,73 % en el conjunto de los juzgados y tribunales de toda España.

El comité de huelga acusa al equipo ministerial de «negligencia», lo que aumenta «el daño al servicio público». Aseguran que las altas instituciones del Estado y los distintos operadores jurídicos están exigiendo a la ministra de Justicia, Pilar Llop, «que solucione ya el problema y mantenga un diálogo leal con el comité». Recuerdan los huelguistas que el ministerio ha sido instado a negociar por el Congreso de los Diputados, por los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas, con los que se comprometió, y por los colegios de abogados.

Los LAJ critican la «actitud pasiva» del ministerio frente a la movilización de los letrados, que dicen «basta de desprecios y de humillaciones, de bulos y de incumplimientos». Y añaden: «Nuestras reclamaciones son tan justas que nada nos va a parar. Esta lucha la vamos a ganar, seguiremos luchando por nuestra dignidad profesional».

En la concentración del miércoles en A Coruña, el letrado judicial Fernando Santiso aseguró que «la ministra de Justicia ha reconocido la existencia de acuerdos con el colectivo y el incumplimiento de esos acuerdos en un informe que no deja en buen lugar ni al Ministerio de Justicia ni al Ministerio de Hacienda ni al Gobierno en su conjunto». Santiso dijo que «se está produciendo un daño gratuito a la ciudadanía y a la imagen de la Justicia» y añadió que desde el martes pasado el Ministerio de Justicia no ha vuelto a convocar al comité de huelga para seguir negociando. Respecto a la huelga, aseguró que no puede parar. «Su paralización nos dejaría en una situación de total indefensión», afirmó Santiso.