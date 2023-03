Formoso se inclina por repetir como candidato a la alcaldía de As Pontes

Formoso, en un acto de la Diputación, en Ames, hace dos semanas. JOSE PARDO

El líder del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, está decidido a repetir como cabeza de lista en As Pontes, donde es alcalde desde el año 2007. El secretario xeral socialista ha convocado a la prensa mañana por la mañana en el municipio que gobierna, en una localización muy infrecuente y que apunta a que finalmente ha decidido seguir como número uno de la lista, y a que lo anunciará ahí, apenas unas horas antes de que se cierre el plazo para presentar a los aspirantes socialistas (la relación de números uno se aprobará el sábado).

En las últimas semanas, Formoso había evitado desvelar públicamente -y también en privado- qué hará ante las elecciones municipales de mayo. Tiene claro que es muy relevante seguir al frente de la Diputación de A Coruña -si dan los números-, por la proyección gallega que le da ese cargo, y para ello está obligado a ir dentro de una lista electoral. Y ahí ha estado el debate: ir como número uno y aspirar a revalidar la alcaldía; o ir participar dentro una lista, con otra persona al frente, para ser elegido simplemente concejal y de ahí ir a la Diputación (como ya hacen José Manuel Baltar en Ourense o Carmela Silva en Pontevedra, ninguno de ellos alcalde). Esta segunda fórmula le permitiría liberarse de su tarea en el Concello -que le absorbe buena parte de la agenda de la semana- para centrarse en la Diputación y en su proyección gallega como secretario xeral del PSdeG, y a un año de las autonómicas (aunque la candidatura socialista para la Xunta no se ha aprobado aún).

Pero todo indica que optará por la primera solución, la que le podría llevar (si gana las elecciones) a mantener los tres cargos que tiene actualmente. Al convocar a los medios en As Pontes y no en Santiago -como suele hacer-, marca el camino para presentarse de nuevo como número uno de los socialistas en As Pontes, anunciándolo en su pueblo, un lugar simbólico para este dirigente. En todo caso, ni él ni su círculo más cercano, en el partido y en As Pontes, han querido desvelar nada.

Formoso ha explicado en varias ocasiones que este ayuntamiento, donde nació en 1971 y vive con su familia, afronta unos años claves tras el cierre de la central térmica, pero con una batería de inversiones empresariales por encima de los 1.300 millones de euros. Y con el posible anuncio deja claro que quiere llevar esa transición de primera mano. Hay que tener en cuenta, además, que As Pontes perderá estas municipales cuatro concejales por la pérdida de población, y ese cambio puede influir en el reparto de ediles. Formoso gobierna ahora As Pontes con una holgada mayoría absoluta (12 de 17). En la Diputación lo hace en coalición con el BNG.

Esta misma mañana, en un foro en Ourense, ha evitado dar pistas sobre su futuro. Pero tampoco lo puede retrasar mucho más: el sábado está prevista una reunión del comité nacional del PSdeG para aprobar las candidaturas del 28M y remitirlas luego a Ferraz; el comité federal las ratificará el sábado 18.