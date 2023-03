La bronca por la ley del «solo sí es sí» y el Tito Berni absorben el debate en el Parlamento

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en el pleno del Parlamento. Sandra Alonso

«O que pasou onte é o que lle interesa a xente», resolvió Alfonso Rueda ante las preguntas de la oposición sobre las medidas que adopta la Xunta contra las desigualdades entre hombres y mujeres. La toma en consideración en el Congreso de la reforma penal de la ley del «solo sí es sí», que fracturó en público la coalición de Gobierno, monopolizó la sesión de control al presidente gallego. El PSdeG evitó mencionarla, a pesar de la insistencia de Rueda, y el BNG lo hizo para calificar de «lamentable» la votación, igual que había hecho antes el titular de la Xunta, aunque desde ópticas diametralmente opuestas. Era una sesión centrada en el 8M, una fecha para reivindicar el feminismo, pero el ruido desde Madrid ensordeció el debate en Santiago.

Quiso hacerlo la viceportavoz socialista Begoña Rodríguez Rumbo, que sustituyó a un Luis Álvarez ausente por motivos personales. Abrió la sesión definiendo lo que es el feminismo, y reclamó «dicir sen medo» que lo son. La diputada enumeró distintas brechas de género en Galicia, como los 5.000 euros de menos que perciben las mujeres frente a los hombres o la diferencia de 6,7 puntos en la tasa de actividad. «Pensei que non caería na tentación de darnos leccións de feminismo. Nós nunca facemos nada», ironizó el presidente gallego en su respuesta, que defendió medidas desde la Administración autonómica como los 16 millones de euros dedicados al empleo femenino o las 12.000 mujeres beneficiadas en programas de conciliación. A partir de ahí, pasó a la confrontación con el Gobierno socialista en Madrid.

La socialista Rodríguez Rumbo sustituyó a Luis Álvarez, ausente por motivos personales. Sandra Alonso

«Nunca tiveron moitos motivos para dar leccións de case nada», continuó Rueda, provocando un bufido entre las diputadas del PSdeG. «Querían darnos leccións, deixar claro o fachas que somos no resto de partidos (...) Mire o que pasou onte», comenzó el presidente, insistiendo en el «espectáculo lamentable» con sus socios de Gobierno en el marco del debate por la toma en consideración de la reforma de la Ley de garantía de la libertad sexual. «Pola mañá dan lección de feminismo, pola tarde leis para que as agresións saian máis barato, e pola noite Tito Berni. Para iso, non conten con nós», advirtió, entre aplausos de su grada, tras aludir al caso Mediador que afecta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. «Onte empezamos a correxir a situación», zanjó Rueda después de que los populares apoyasen al PSOE en la votación en el Congreso. El presidente aprovechó, además, para anunciar la petición al Ministerio de Justicia de crear cinco nuevos juzgados de violencia contra la mujer.

Ana Pontón comenzó su turno apelando al «recoñecemento á loita feminista», subrayando, en línea con la campaña que inició el BNG para el 8M, que es necesario «traballar os 365 días do ano pola igualdade das mulleres». Acusó al Gobierno gallego de permanecer «en punto morto». Le afeó, por ejemplo, que no contribuyese a reducir la brecha en las pensiones subiendo el complemento autonómico a las no contributivas, o los cientos de contratos temporales que se firman a diario en el Sergas.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la sesión de control a Rueda. Sandra Alonso

Pero Rueda obvió estas críticas y reprochó a los nacionalistas que «falen de loitar polas conquistas cae cando votan a favor de que os delincuentes saian a rúa», después del voto en contra del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, a iniciar la reforma de la ley del «solo sí es sí». También le recriminó no referirse a la propuesta de abrir nuevos tribunales contra la violencia machista porque «non o tiña no guion e non lle merece comentario». Pontón se revolvió contestándole que las críticas vertidas por el presidente gallego son «do peor» que vio en su carrera política. «Leccións de feminismo do PP ao BNG, ningunha», proclamó, ante lo que diputados populares se apuraron a corregir desde sus escaños: «Todas, todas».

«Levan corenta anos votando en contra de todas e cada unha das propostas para avanzar nos dereitos das mulleres. Nos últimos anos, do ganchete con esa extrema dereita que quere levarnos ao pasado», siguió la líder del BNG, que dio la «benvida» a los populares por apoyar los juzgados específicos que se reclamarán al Ministerio y a los que, aseguró, se opusieron siempre que los plantearon los nacionalistas. Pontón decidió entonces repasar la votación de ayer en el Congreso, que también calificó como «lamentable». Pero lo hizo por la «colaboración do PSOE» para que «a dereita pretenda volver ao código penal da Manada, que permitiu que cinco energúmenos que violaron a unha muller non foran condenados por violación, senón por abuso, porque ela non se resistiu o suficiente», lamentó.

Sandra Alonso

«Queren volver a un código no que as mulleres teñen que demostrar que se resistiron o suficiente», continuó la portavoz nacional, que aseguró que al BNG le «repugna» que los violadores salgan a la calle, pero que la reforma planteada por los socialistas y apoyada por el PP «non o vai cambiar». Los argumentos no sirvieron a Alfonso Rueda, que cuestionó que votasen en contra de modificar la ley si «lle repugnan os seus efectos».

Es la segunda vez que el presidente de la Xunta y Pontón se enfrentan por la Ley de garantía de la libertad sexual. En noviembre del año pasado, la portavoz nacional respondió a Rueda que los nacionalistas no se arrepentían de haber apoyado la normativa, que consideraban un avance, pero que sería preciso corregirla «se hai erros».

Foto en las escaleras del Parlamento

El presidente de la Xunta, junto al del Parlamento, Miguel Santalices, y el portavoz popular en la Cámara, Pedo Puy, posaron en la escalinata de acceso al pleno del Parlamento con motivo del 8M junto a las conselleiras y diputadas populares. El PPdeG emitió una declaración institucional en la que felicita a la sociedad por «os avances conseguidos» en materia de igualdad al tiempo que señala «o camiño aínda por percorrer».

Sandra Alonso

En el texto, protestan contra la Ley de «solo sí es sí» y la Ley trans que, en su opinión, han causado el «maior retroceso da democracia» en materia de derechos de las mujeres. «Esiximos ao Goberno de España e ao presidente Pedro Sánchez que explique á sociedade española e galega como vai protexer a esas mulleres, nenas e nenos, que están en perigo porque os seus agresores viron reducida a súa condena ou foron excarcerados en aplicación da súa mala lei, elaborada con tanta soberbia como impericia», denuncian en la declaración. También piden a Pedro Sánchez y al Gobierno de España que «pida perdón ás mulleres e á sociedade española polas consecuencias negativas da aprobación» de esta ley, una «pésima» norma por la que «ninguén asumiu aínda responsabilidade algunha».

Además de esta fotografía con motivo del 8M, la viceportavoz popular y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, subió al estrado del Parlamento con una pancarta en la que denuncia la salida de la cárcel de más de 700 agresores sexuales como consecuencia de la rebaja de penas por la Ley de garantía de la libertad sexual.