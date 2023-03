El Sergas dará flexibilidad horaria a partir del séptimo mes de embarazo

Personal de enfermería del servicio de Oftalmología del CHUO SERGAS

El Sergas propondrá a los sindicatos regular la flexibilidad horaria de las trabajadoras a partir del tercer trimestre de embarazo, según anunció este miércoles en el Parlamento el titular de Sanidade, Julio García Comesaña, a pregunta de una diputada popular sobre el plan de igualdad de la Consellería. Esa mejora afectará también al personal de las listas de contratación. «Hoxe o persoal fixo do Sergas conta cun permiso de ata 22 semanas por parto, adopción ou acollemento. As primeiras 18 corren a cargo da Seguridade Social, pero as seis últimas as engade o Sergas, con orzamento propio», destacó Comesaña.

El conselleiro subrayó que el objetivo de su departamento es «axustar o exercicio deste dereito ás circunstancias do persoal das listas de contratación», que no siempre trabajan de forma continuada durante ese período, añadió. El Sergas tratará así de que esas seis semanas de permiso puedan ser acumulables a través de sucesivos nombramientos. Se sumarían al agotar ese tiempo o hasta que el menor supere los doce meses. «E, por suposto, garántese que todo ese período de seis semanas tanto o desfrutado como o non desfrutado, sexa recoñecido como tempo traballado a efectos administrativos de puntuación e listas», continuó.

Comesaña indicó que casi un 80 % de los empleados del Sergas son mujeres, un total de 32.000, de las cuales hay una media de 900 al año embarazadas. Esas mujeres cobran no solo el 100 % de las retribuciones fijas durante sus períodos de maternidad, riesgo durante el embarazo o adaptación del puesto de trabajo por el embarazo, sino que, perciben también el promedio de retribuciones variables cobradas el año anterior, explicó. «No se ven, polo tanto, prexudicadas salarialmente por esas gardas ou turnos nocturnos que non poderán facer pola súa situación de xestación», afirmó sobre una medida de la que se beneficiaron 700 trabajadoras del Sergas el año pasado.

Además, el conselleiro avanzó que se permitirá a las opositoras hacer el examen hasta 15 días después en el caso de estar de parto el día de la prueba.