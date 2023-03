La ministra de Justicia reitera que el aumento que piden los letrados judiciales es de «más de 1.000 euros por nómina»

La ministra Pilar Llop, este lunes en unas jornadas sobre justicia e igualdad. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La ministra de Justicia, Pilar Llop, sostiene que las propuestas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) «no son viables» y les ha pedido que presenten otros planteamientos que sean «realistas». Tras participar en Madrid en unas jornadas sobre justicia e igualdad organizadas por su ministerio, Llop aseguró que su departamento está abierto al diálogo con los letrados, aunque sostuvo que la posición que mantienen estos funcionarios no es asumible. La ministra pide a los LAJ en huelga que abandonen «sus posiciones maximalistas para poder seguir negociando».

Llop se refiere a la huelga indefinida y destacó el impacto que esa medida está causando, informa Europa Press. «No son paros puntuales. Cualquiera puede hacer huelga en cualquier momento y esto genera un daño muy grave a los ciudadanos y a los profesionales», lamentó. «El diálogo sigue abierto. En la sectorial en Baleares planteamos cuál era la situación. Hay bastante desinformación sobre este tema. El cálculo que hacemos es un incremento de más de 1.000 euros por nómina», explicó, motivo por el cual el ministerio necesita «recibir nuevas propuestas». La titular de Justicia dijo que los letrados «pueden mandar muchos documentos, pero si no se modifican las posiciones no puede haber un diálogo honesto».

La cuarta y última reunión del ministerio con el comité de huelga de los letrados judiciales terminó sin acuerdo, con reproches entre ambas partes y sin fecha para un nuevo encuentro. Sin embargo, la propia ministra anunció el viernes que volverán a llamar a los letrados, como aseguró este lunes en una entrevista en La Voz el portavoz gallego del comité de huelga, Juan José Yáñez, quien dijo que su colectivo está dispuesto a negociar y que acudirán a la cita con el ministerio en cuanto los llamen.

Asimismo, la ministra anunció que mantendrá una reunión con los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, para abordar la situación causada por la huelga, que ya cumple más de un mes.