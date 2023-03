PSdeG y BNG lanzan sus campañas contra el «negacionismo» al 8M y el «purplewashing»

Entre las calles compostelanas de Xeneral Pardiñas y República del Salvador, el BNG colocará cada mes un cartel donde exponga las desigualdades entre hombres y mujeres. «A defensa da igualdade das mulleres debe estar presente os 365 días do ano», reivindicó la portavoz nacional, Ana Pontón, que alertó sobre el «purplewashing» de instituciones y entidades privadas en cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional das Mulleres. Esta estrategia, que tradujo como «un lavado de imaxe nun día concreto» pero sin un «compromiso real» para la igualdad, «non é suficiente», argumentó Pontón.

«Cada mes haberá unha denuncia e unha alternativa, ao tempo que damos a coñecer as nosas propostas para construír unha sociedade máis xusta na que as mulleres sexamos verdadeiramente iguais», afirmó la líder del Bloque junto al cartel, que desde hoy recoge la brecha de 4.200 euros entre gallegos y gallegas. La portavoz nacional recordó que su partido propone la creación de una Valedora da Igualdade, cuya ley de creación se registró hoy en el Parlamento. Este organismo, explicó, velará por garantizar los derechos de las mujeres en el sector privado, «promovendo a igualdade e loitando contra a discriminación». Tendrá, además, capacidad de impulsar sanciones.

Pontón, acompañada por diputadas y otras compañeras de formación, resaltó que la campaña nacionalista no solo durará el 8M, sino «os 365 días do ano», porque «a desigualdade está aí». «No BNG queremos que a igualdade non sexa unha utopía, senón unha realidade cara a que camiñemos máis rápido», concluyó.

Minutos antes, el PSdeG anunció también sus iniciativas para esta fecha. Lo hizo la secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, que informó de que los socialistas gallegos asistirán a las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista defendiendo una posición abolicionista de todas las formas de explotación de la mujer. Así, el secretario xeral, Valentín González Formoso, participará en la de A Coruña.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de la formación en Santiago de Compostela, Silvia Fraga detalló que la campaña Fronte ao negacionismo, feminismo pondrá el acento sobre las «moitas discriminacións e desigualdades» que siguen sufriendo las mujeres «polo feito de selo».

«O noso é un partido comprometido coa axenda e coa loita feminista, e este compromiso demostrouse onde e cando gobernamos», continuó la socialista. «O PSOE quere destacar fronte a quen nega, vulnera e ataca os dereitos das mulleres», señaló.