Formoso sigue sin desvelar si optará de nuevo a la alcaldía de As Pontes, pero asegura que la candidatura «será de mucha calidad»

Valentín González Formoso, en el centro, acompañado de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el alcalde de Silleda y candidato a la reelección, Manuel Cuíña PSdeG

¿Intentará el actual líder de los socialistas gallegos revalidar su cargo de alcalde de As Pontes, que ostenta desde el 2007? Valentín González Formoso, secretario xeral del PSdeG, actual presidente de la Diputación de A Coruña y todavía regidor de la citada localidad coruñesa, se resiste a desvelarlo.

«En breve o saberedes», ha respondido este domingo ante las preguntas que le han hecho los periodistas durante la presentación de Manuel Cuíña como candidato socialista a la alcaldía de Silleda, que ya ocupa a día de hoy.

Ante la insistencia de los medios, Formoso se ha limitado a argumentar que «hai noticias más importantes» y que no quiere darle a la decisión de si él volverá a encabezar la lista del PSdeG en As Pontes «a trascendencia que non ten».

«Entendo o interese periodístico, pero, en todo caso, en poucos días saberemos cal é a candidatura, que seguro que será de moita calidade», ha reiterado.

Más allá de su posible presentación a la reelección, el líder socialista ha vuelto a reivindicar que para un papel como el de los alcaldes y alcaldesas, «a referencia política das vilas» ante cualquier problema, su partido «presenta e oferta á sociedade galega os mellores equipos e persoas» que enarbolan «as principais bandeiras» socialistas: «a protección social, o emprego de calidade e a cultura».

Patxi López en Cee

Acompañando a los políticos del PSdeG sigue este fin de semana el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Esta mañana participó en un acto en Cee, en el que defendió que tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo solo habrá dos posibilidades: «O gobernamos los socialistas o gobierna la derecha con la extrema derecha; es decir, o gobierna el progreso o gobierna el retroceso en este país».

López ha reivindicado a los candidatos socialistas como «una referencia de la convivencia» frente al «enfrentamiento y los discursos de odio que plantean otros». Y ha asegurado que esos candidatos están «orgullosos» del Gobierno de Pedro Sánchez que «un día tras otro» les da «nuevas razones para votar a los socialistas». «Ayer (sábado), una más; esa ley de representación paritaria en todos los órganos de decisión y por fin romper el techo de cristal para las mujeres en este país. Una razón más para votar a los socialistas», ha manifestado.

«Venimos a dar el pistoletazo de salida a unas elecciones que son trascendentales. No solo queremos que siga habiendo alcaldes socialistas aquí, sino en toda A Coruña, en toda Galicia y en toda España», ha aseverado.