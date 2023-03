La Xunta ve imposible que los dos viaductos de la A-6 estén reconstruidos en el 2024

El ministerio está desmontando los viaductos de O Castro Manuel Guede

La conselleira de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, salió al paso de las declaraciones que hizo el jueves el secretario general de de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, que anunció en un acto en Valdeorras que los dos nuevos viaductos de O Castro estarán operativos en el 2024, concretando que este año 2023 se abrirá el de sentido Madrid, y para el próximo estaría el de dirección A Coruña.

Para la conselleira estos plazos son «imposibles, irreais e inverosímiles». Vázquez basa estas afirmaciones en que en la reunión que mantuvieron la pasada semana con los altos cargos del ministerio se les informó de cambios en el procedimiento de ejecución de las nuevas obras «e que oficialmente se nos trasladou unha previsión do ano 2028».

Ethel Vázquez, que afeó al ministerio que no fuese invitada la Xunta al acto de ayer en Valdeorras, recordó que al no ejecutarse el viaducto en sentido A Coruña por el trámite de emergencia (como sí ocurrirá con el de Madrid) los plazos serán más largos. «Os galegos sabemos sumar dous máis dous, e se o viaducto sentido A Coruña hai que licitar e redactar un proxecto de construcción e logo licitar e adxudicar as obras e logo facer as obras xa sexa vía ordinaria ou de urxencia, é imposible que estñé feito no 2024».

La Xunta ya manifestó su malestar al Gobierno porque no ejecute las obras de los dos nuevos viaductos de manera simultánea, tal y como hace algo más de veinte años se hizo cuando se construyó la A-6, o cuando se realizan obras nuevas de autovías. Un ejemplo son los viaductos que está levantando el Ministerio de Transportes en la A-54, en Lugo y Santiago.

El secretario de Infraestructuras del ministerio defendió en su visita a Valdeorras que «lo importante no es el procedimiento que hagamos, si no que los ciudadanos puedan tener cuanto antes operativa la autovía», y por eso insistió en varias ocasiones que trabajan con la previsión de abrir este año, en doble dirección, el viaducto en sentido Madrid, y así retirar el tráfico de la N-6 por el centro de Pedrafita, mientras que para el 2024 tendrían acabado el otro puente de entrada a Galicia.