Crimen de Muimenta: los forenses dicen que la muerte de Desirée fue «homicida, violenta y causada por asfixia»

Óscar Cela

La quinta sesión de la repetición del juicio del crimen de Muimenta se celebró este viernes en la Audiencia Provincial de Lugo. Antes el inicio de la vista, José Manuel Leal, padre de la víctima, recibió a la madre de Desirée Leal y acusada de su asesinato, Ana Sandamil, al grito de «asesina» y le deseó que se «pudra en la cárcel».

En ella, se espera que los peritos médicos y forenses arrojen algo de luz sobre el estado mental de la madre el día del asesinato de su hija. También se relatará la autopsia de la niña, de siete años, y se explicará como falleció. Esta sesión es de vital importancia, ya que estos testigos serán clave para entender si la madre es imputable o no. La clave del juicio es, precisamente, si la madre sabía lo que hacía esa noche o si el trastorno mental que le fue diagnosticado posteriormente era suficientemente grave como para entender que estaba alucinando y delirando.

Esta fue la causa de la repetición del juicio. En el primer proceso, el año pasado, el jurado popular declaró culpable a Ana Sandamil del crimen al apreciar que su afectación era leve y no severa, lo que no constituye un eximente o una rebaja de pena. Al no razonar su decisión (simplemente eligieron esa opción) el TSXG ordenó repetir el juicio. Ahora, tanto el tribunal de la Audiencia como las acusaciones tratarán de dejar lo más claro posible cómo era el estado mental de la madre aquella noche.

Precisamente la acusada declaró en este segundo juicio que «jamás le haría algo así a mi niña conscientemente» y que no recordaba lo ocurrido durante la noche. Sin embargo, su exnovio relevó que Sandamil le había dicho que «todo había terminado» tras el crimen. Este jueves testificaron sanitarias que atendieron a Ana Sandamil tras el crimen y dos guardias civiles. La psiquiatra que la atendió bajo custodia dijo que «presentaba un trastorno psicótico»; las sanitarias no fueron tan claras y expresaron que sus exámenes no permitieron sacar una conclusión evidente. Finalmente, el guardia que realizó la inspección ocular sentenció que las pruebas no concuerdan con una intoxicación y que «la madre mató a la niña».

Ana Sandamil este viernes en la Audiencia de Lugo Óscar Cela

Sangre en la escena del crimen y trazodona en concentración muy baja

La primera parte de la quinta sesión se centró en dos elementos. El primero, el análisis toxicológico de las implicadas en la muerte de Desirée y la escena del crimen. El segundo, el análisis del teléfono y la tableta de la madre.

A nivel químico, los profesionales explicaron que encontraron diversas muestras en el lugar. «Nosotras recabamos todas las pruebas que nos pareciesen que tenían interés a nivel científico. Nos llevamos al laboratorio la almohada, un calcetín, el pijama de la madre y demás», declaró una guardia civil del servicio de criminalística.

Ella y su compañera recogieron hisopos de ADN de la niña y de la madre en la escena del crimen. «Se detectó sangre de la niña en el zapato y en el calcetín, en en cojín y en el pijama de la madre», afirmó una de las agentes. Con respecto al perfil de la madre, encontraron restos orgánicos suyos en su pijama y en el cuerpo de Desirée. Incluso en una de las manos de la víctima, se encontraron muestras de ADN de la madre. Finalmente, ambas se ratificaron en su informe.

Después de ellas, compareció una química del Instituto Nacional de Toxicología. «Se nos solicitó buscar la presencia de psicofármacos en orina, sangre y demás restos de Desirée Leal. También recibimos pastillas de medicación, un líquido de varias botellas e hisopos de salpicaduras que se encontraron en la mesita de noche y en la pared de la habitación», afirmó.

En las muestras de los líquidos, detectaron trazodona en todos salvo en una botella de la mesita de noche. También lo encontraron en el estómago y en sangre de la víctima. «La dosis hallada no era fatal, aunque fuese una niña. La concentración era muy baja. Además, en orina no se detectó nada, lo que indica que no llegó ni a metabolizarla porque falleció muy poco después del consumo. No debería ser la causa de la muerte, aunque no es ese nuestro trabajo». La dosis de trazodona encontrada en la niña era de 0.03 miligramos por litro de sangre. Según la perito, la cantidad mortal está establecida a partir de los 12 mg/l. Finalmente, especificó que había trazodona en la botella de la niña.

«Muerte violenta»

A la vuelta de un receso, declararon los dos médicos forenses que realizaron el levantamiento del cadáver y la autopsia de Desirée Leal. «Cuando levanté la sábana y vi el cuerpo, me di cuenta de que estábamos ante una muerte violenta al ver la sangre en el cuerpo. Llamé a la guardia civil para que se personase el juez de guardia inmediatamente», empezó diciendo la facultativa.

Ambos redactaron un informe en que que concluyen que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica y comprensiva. «Las lesiones se localizaban en dos zonas, en la boca y nariz y en el cuello. Tenía erosiones en el labio, por ejemplo. Las heridas indicaban que la víctima estaba viva cuando sucedió todo, y que la boca fue comprimida. No hay duda», añadió su compañero. También encontraron lesiones en la zona del cuello. «Encontramos filtraciones hemorrágicas. Eso ratifica lo mismo, que la víctima estaba viva cuando la asfixiaron y que ahí hubo una fuerte compresión». Sin embargo, no encontraron lesiones de defensa como tal. No obstante, el forense afirmó que era «muy probable que se resistiese», al haber sangre en sus brazos «que procedía de las heridas de la boca».

Ambos sostuvieron que en víctima presentaba un moratón en la parte occipital del cráneo, que podría deberse a que la presionaron contra una superficie dura, como el suelo. «La dosis de trazodona era mínima, una décima parte de la medicinal, ya ni hablemos de fatal. La causa de la muerte es indudablemente la asfixia por compresión. Fue un homicidio y fue violento», ratificó el forense.

«Las lesiones de la niña no pudieron ser provocadas por las labores de reanimación. Primero, porque no se corresponderían, y segundo, porque los sanitarios de emergencias informaron de que esas heridas ya las tenía cuando llegaron a la escena», especificó el médico. «Es muy posible que le limpiasen la cara tras la muerte», terminaron los forenses.