Crimen del Cash Record: la Audiencia de Lugo absuelve al acusado del doble asesinato por falta de pruebas casi 30 años después

El acusado por el crimen del Cash Record, en la segunda jornada del juicio Alberto López

«No se juzga aquí a la persona del procesado, ni el tipo de vida que llevaba. Ni siquiera si era un hombre que vivía de espaldas a la ley, sino si ese día entró en Cash Record, mató a Elena y Esteban, y se apoderó de la cuantiosa recaudación. Y hay que concluir que no existe prueba suficiente que lo sitúe el día de los hechos en el lugar del crimen, por lo que, en consecuencia ha de dictarse una sentencia absolutoria». De esta manera, la Audiencia Provincial de Lugo acordó la absolución de Juan Vilariño como presunto autor del crimen del Cash Record de Lugo, sucedido en el año 1994. Casi 30 años después, el doble asesinato de Elena López y Esteban Carballedo ya tiene una sentencia. Eso sí, a la espera de si sus familias toman la decisión de recurrir la decisión del tribunal.

Tras casi tres décadas de espera, este mes de febrero se juzgó a Juan Vilariño como el presunto autor del crimen del Cash Record. Este viernes, se hizo pública la sentencia que lo absuelve de todos los cargos. La lucha de las familias y de las acusaciones no ha sido suficiente para demostrar la autoría, y a eso se agarra el tribunal de la Audiencia para dictaminar este veredicto.

En el documento, la sala admite «la singularidad del presente proceso [...] en donde la acusación particular, con un encomiable esfuerzo, ha intentado completar una instrucción claramente deficiente». De esta manera, sugiere por primera vez en la sentencia el motivo por el que esta es absolutoria: la falta de pruebas.

Así son los dos abogados que han conseguido llevar a juicio el crimen del Cash Record casi 30 años después André S. Zapata

Meras sospechas

A pesar de hacer un repaso a todos los testimonios que se escucharon durante el juicio, los cuales valora y estudia metódicamente, se explica que «cualquier interpretación que se quiera hacer de las circunstancias que aquí se analizan no pueden tener la consideración de indicios admitidos jurisprudencialmente para alcanzar una convicción condenatoria, sino simplemente meras sospechas».

De hecho, tras ir explicando por qué los testimonios que señalaron al acusado —aun teniendo parte de importancia y dándoles veracidad en su mayoría—, no constituyen una prueba suficiente, la Audiencia afirma que «todas las demás pruebas que pretenden avalar la autoría de Vilariño no hacen más que enturbiar lo sucedido». Tal y como avanzó la abogada de la defensa, Paula Salvador, los datos aportados por las acusaciones no han sido suficientes para ubicar al acusado en el Cash Record aquel 30 de abril del 1994.

Desmontan la prueba indiciaria

Finalmente, la Audiencia desmontan también la estrategia de la acusación particular [formada por los abogados Gerardo Pardo de Vera y Carmen Balfagón], que pretendía que la jurisprudencia del Tribunal Supremo les fuese favorable usando la prueba indiciaria. Esta táctica se basa en que el Alto Tribunal ha valorado ya en alguna ocasión un poderoso conjunto de indicios como si fuese una prueba directa. El tribunal, no obstante, no ha visto motivos para aplicar esta jurisprudencia: «Estas sospechas, como señala el Tribunal Supremo, no llegan a la condición de indicios, porque muchas de ellas tienen otra explicación diferente a la que pretende darse, y ni siquiera en su conjunto pueden apuntar de manera indubitada, tal y como exige una resolución penal, al procesado como autor de los hechos por los que se le juzga».

De esta forma, la Audiencia Provincial de Lugo absuelve al acusado del crimen del Cash Record en uno de los procesos más excepcionales de la historia de la Justicia española, en la que se ha juzgado al autor de un doble asesinato con atraco casi 30 años después de su comisión.

Aun así, no será el final del procedimiento. La familia ha reiterado en varias ocasiones que, de resultar absolutoria la condena, recurrirían a la instancia superior.