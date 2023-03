El complemento a los docentes técnicos de FP sin carrera será de 147 euros al mes

Imagen de archivo de enero del 2022 con la movilización de profesores técnicos de FP ante el Ministerio de Educación y FP, en Madrid Cézaro De Luca

El Consello de la Xunta de ayer decidió aprobar un complemento salarial para los profesores técnicos de FP sin carrera universitaria. Estos cobrarán a partir del próximo septiembre un plus de 146,93 euros al mes para que su nómina se equipare a la de sus compañeros con un grado.

Esta ha sido la solución de la Consellería de Educación a un problema creado por la Lomloe, y que costará a las arcas gallegas 1,5 millones de euros al año, un dinero que según se explicó ayer, «asume a Xunta en solitario».

Este plus está pensado para los funcionarios afectados, que son 665 personas, y que ahora tendrán el mismo sueldo que sus compañeros. En la normativa estatal se especifica que solo los funcionarios podían acogerse al ascenso, y de ahí que la Xunta no haya incluido a los interinos; estos son unos 400 y no recibirán compensación, al menos no está aprobada por el momento.

La Xunta, tal y como explicó el equipo de Alfonso Rueda al término de la reunión semanal, seguirá «demandándolle ao Goberno central solucións para que o proceso de integración non xere desigualdades». Y más con los profesores técnicos, que son «un dos piares fundamentais do éxito destas ensinanzas dado os coñecementos prácticos que poden achegar ao alumnado».

El problema partió de la Lomloe, la ley educativa, que quiso elevar a la categoría de profesor de secundaria (PES) a los técnicos de FP con carrera universitaria, pero no tuvo en cuenta a quienes carecían de esta titulación. Después, tras la protesta d la Xunta, el ministerio estableció un nuevo cuerpo para profesores especialistas en sectores singulares, en los que se integran diez especialidades de FP.