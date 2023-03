El PSdeG niega vinculaciones con el caso Mediador: «Outros aproveitan a corrupción para liderar partidos»

Hércules

La supuesta relación de tres diputados socialistas gallegos en el Congreso con el principal sospechoso del caso mediador, con el que habrían mantenido una cena en otoño del 2020, según avanzan distintos medios, es inexistente para el PSdeG. El secretario xeral, Valentín González Formoso, negó esta mañana que haya algún tipo de vinculación con la trama que implica al ya exdiputado canario Bernardo Fuentes Curbelo y defendió la rápida respuesta que dio su partido al conocer la investigación que pendía sobre él. «O PSOE, respecto a corrupción e as conductas reprochables, a tolerancia que ten é cero», zanjó, recordando que la dirección de Ferraz tardó ocho horas en expulsar al parlamentario y hacerle entregar su acta.

El líder del PSdeG cargó así contra el PP, contraponiendo este caso a de la venta de mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso al ayuntamiento de Madrid y que abrió un cisma en el partido que desembocó en el relevo de Pablo Casado en la presidencia por Alberto Núñez Feijoo. «A diferenza co PP é que Ayuso segue sendo presidenta de Madrid. O irmán de Ayuso recibiu comisións millonarias por vender mascarillas ao concello de Madrid», expuso sobre una trama que la Fiscalía Anticorrupción archivó el año pasado. Continuó el argumento con el abrazo que el exdirigente de la Xunta daba recientemente a la alcaldesa de Marbella y senadora, María Ángeles Muñoz, «totalmente cercada por casos de corrupción», o la ausencia de un expediente de expulsión «enriba da mesa» para el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, «para quen a Fiscalía pide 15 anos por corrupción de estado». «A cidadanía espera unha reacción seria ante calquera caso de corrupción. Neste caso foi seria e contundente, nos gustaría que o PP actuase da mesma maneira», reclamó.

Igual de contundente se mostró el diputado autonómico Julio Torrado, que en una rueda de prensa en el Parlamento condenó la actitud «amoral, indigna, desprezable e asquerosa» de Fuentes Curbelo, y deseó que la vía judicial «teña toda a forza posible para ser exemplar». «Cando corresponde a alguén da miña familia política, sinto especial rabia e indignación. Se de min dependera, debería ter aínda castigos máis exemplares», añadió, expresando que en este caso «non hai peros, nin comas, nin dúbidas».

En cuanto a la vinculación con el PSdeG, que el PP gallego exigió esta mañana que se investigue, reconoció desconocer cualquier implicación con los diez diputados socialistas en el Congreso. «É importante saber que o PSOE fixo dimitir de maneira fulminante a este exdiputado, no mesmo día. Non todo o mundo actúa igual», dijo para dirigir de nuevo el foco sobre los populares: «Ante casos gravísimos de corrupción, en vez de expulsar no mesmo día, o que fixo foi tardar varios días en expulsar ao dirixente que a denunciou», en alusión a la salida de Pablo Casado. «Hai partidos que expulsan corruptos e outros que aproveitan a corrupción para gobernar», subrayó.