Juicio del Alvia: los médicos advierten de secuelas «imposibles de demostrar» de las víctimas

La segunda sesión dedicada a la comparecencia de médicos forenses en la parte civil del juicio del Alvia en Santiago ha transcurrido este miércoles con agilidad, pero también con indecisión sobre la evaluación de la gravedad de las secuelas que padecen las víctimas, 140, aparte de los 80 fallecidos en el accidente del 24 de julio del 2013.

«Las secuelas muchas veces son imposibles de demostrar», ha manifestado uno de los médicos forenses esta mañana durante su comparecencia tras ser preguntado por el criterio elegido para determinar el alcance de una de las lesiones que incluyó en su informe. En lo que se refiere a la parte física de las secuelas, ha señalado que dentro del rango con el que se evalúan también entra en juego la prescripción de tratamientos como puede ser el de fisioterapia como «mecanismo paliativo y no curativo» de manera prolongada.

Más allá de la dificultad encontrada para cuantificar la gravedad de las dolencias en el informe, está el perjuicio estético ocasionado por las lesiones, que muchas personas hoy conservan en forma de cicatrices.

«Yo nunca valoro perjuicio estético porque no forma parte de las disciplinas que se estudian en la carrera», ha añadido una de las médicas forenses en respuesta al fiscal. No ha sido la única en indicar que no solo no lo incluyó en su informe, sino que tampoco tiene por qué evaluarlas. Esto provocó un reproche por parte de la jueza, María Elena Fernández Currás, a advertir a esta médica que tal actitud le parece «una prepotencia».

Lo que en principio parece un mero rifirrafe judicial podría llegar a extenderse, dado que, según ha dado a entender la jueza, estos criterios son condición sine qua non para la causa. Ha añadido que, de no facilitárselos ahora, los pedirá en la ejecución de sentencia, lo que ha considerado «un atraso total».

En lo que concierne a las secuelas psicológicas, los letrados han intentado acotar una vez más las fronteras entre el trastorno depresivo reactivo y el trastorno de estrés postraumático que la mayoría de las víctimas sobre las que hoy se ha hablado han sufrido. No obstante, las conclusiones tampoco han quedado del todo claras, según recoge Efe. Si bien han distinguido gracias a las explicaciones aportadas por los médicos que el primero de esos trastornos, el depresivo, se caracteriza por una sintomatología negativa marcada por cansancio y tristeza persistentes; el segundo, el de estrés postraumático, se caracteriza por una «vivencia recurrente del accidente».

Este último, según el criterio de los profesionales sanitarios, es «más grave y surge meses más tarde». Suele ser, además, un pronóstico habitual que se descubre tras la desactivación de ese «mecanismo de defensa» inicial de sentirse bien y pretender que no ha pasado nada ante «eventos estresantes», como el que se produjo en este accidente ferroviario.

Todos los declarantes han ratificado sus respectivos informes y las únicas rectificaciones que han hecho sobre los mismos han estado relacionadas con errores de transcripción de fechas o cálculos aritméticos sobre los períodos de curación.