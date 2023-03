El BNG dirige su campaña contra la eólica marina con el lema de Néstor Rego: «Que coloquen os eólicos na Castellana»

FERNANDO ALVARADO | EFE

Frente al micrófono de la sala de prensa del Congreso, enérgico y vehemente, el diputado nacionalista Néstor Rego se opuso frontalmente a la proliferación de proyectos de grandes parques eólicos en Galicia. «Si Madrid quiere energía, que coloque los molinos en la Castellana», reflexionó, aludiendo al «expolio» de los recursos de una comunidad gallega «harta de ser una colonia». El BNG ha mantenido esta legislatura, especialmente en los últimos meses, una línea muy crítica con la Xunta sobre su modelo de distribución de parques eólicos, resumido bajo el lema «eólicos si, mais non así». Hasta Rodrigo Sorogoyen, director de As Bestas, citó la frase al recoger su Goya por una película que, en parte, denuncia el impacto de los molinos en los montes gallegos. La consigna que se impone ahora es la de Rego, emplazando a colocar aerogeneradores en la céntrica avenida madrileña, después de que el Consejo de Ministros diese luz verde este martes a levantar gigantes eólicos a un mínimo de 21 kilómetros de la costa de Galicia, acogiendo casi la mitad de la que se despliegue en todo el país.

O plan da eólica marítima deseñada polo goberno español é unha BARBARIDADE. Son 2.376 km2; en terra ocuparían a metade da provincia de Pontevedra, e afectarían gravemente á pesca, un sector estratéxico para Galiza.



SE MADRID QUERE ENERXÍA QUE COLOQUE OS EÓLICOS NA CASTELLANA. pic.twitter.com/L86Yza92lO — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) March 1, 2023

«O plan da eólica marítima deseñada polo Goberno español é unha barbaridade», denuncia el Bloque en el cartel publicado este miércoles en redes sociales, donde exponen el nuevo lema: «Se Madrid quere enerxía, que coloque os eólicos na Castellana!». El eslogan acompaña a la reacción de Néstor Rego ayer en el Congreso, donde denunció que el Estado se pone, una vez más, «do lado das grandes empresas enerxéticas e non do sector pesqueiro galego». «Os buques pesqueiros non cotizan en bolsa, as grandes empresas enerxéticas, si», comparó, alertando de que los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) pondrán en peligro la actividad pesquera gallega y los ecosistemas marinos.

Al paso de la aprobación de esta estrategia salió hoy la portavoz nacional, Ana Pontón, en un comunicado difundido esta mañana por el partido. «O BNG considera un ataque ao medio ambiente e á economía galega que se pretenda instalar nas nosas costas a metade da eólica mariña prevista para todo o Estado español», denuncia, acusando al Gobierno central de «defender os intereses das eléctricas» y dar la espalda a la defensa del medio ambiente y de un «sector vertebral para a economía galega como é o sector pesqueiro», advierte.

Como también indicaba Rego, y lo hicieron ella misma o parlamentarios autonómicos como Noa Presas y Luis Bará, responsables de enerxía y medioambiente, entre otras áreas, respectivamente, critica que se ponga la «etiqueta verde» al «espolio enerxético galego». «Este país non pode ser a colonia enerxética de Madrid», añade. El BNG recuerda en su comunicado que el pleno de la próxima semana incluye una proposición no de ley a iniciativa nacionalista para que el Parlamento rechace la propuesta del Ejecutivo central y apueste «por un novo desenvolvemento das enerxías renovables».

La eólica marina que llegará a Galicia: molinos sobre plataformas flotantes que irán sujetas al lecho marino f. fernández

«Non pode ser que Galiza estea vivindo xa un bum eólico depredador en terra e que ese bum eólico pase tamén ao mar», lamenta Pontón, que dice ser consciente de una «necesaria transición enerxética», pero que se busquen también «outros puntos de enerxías renovables dentro do territorio español». «O que se pretende é consolidar un papel de Galiza no estado que para o BNG non é lóxico nin xusto. Galicia non pode ser a colonia enerxética de Madrid», añade.

Sin comisión de investigación

El BNG volverá a llevar el debate sobre los eólicos al Pazo do Hórreo, donde compareció en el último pleno, por petición propia, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Los nacionalistas interpretaron su comparecencia como una «bomba de fume» después de que el PP sacase el rodillo de su mayoría absoluta en la Cámara para votar en contra de la comisión de investigación impulsada por el Bloque, y apoyada por el PSdeG, sobre el modelo eólico de la Xunta. «Ven aquí a disimular e tapar que están nerviosos por iso, porque están ocultando información. Comparece aquí arrastras», le reprendió Noa Presas.

En el anterior pleno, la diputada defendió una proposición no de ley para impulsar «un novo marco enerxético que require de medidas urxentes para que Galiza non quede atrás». Presas apremió a reducir la «dependencia dos combustibles fósiles» o «loitar conta a emerxencia climática», además de reclamar al Gobierno central que «premie» a Galicia por exportar energía.